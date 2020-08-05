Происшествия
РИА Новости«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник. Первая фотография датирована 4 ноября 2019 года. На ней видно множество ангаров и помещений, находящихся недалеко от воды.
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Часть земли ушла под воду: Появились спутниковые снимки «до» и «после» взрыва в Бейруте
Комсомольская правда10:47
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В Минздраве назвали виды рака, которые чаще поражают россиян
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Стало известно, кто будет судить матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».
Евро-футбол.ру 14:52
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Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия после мощного взрыва в порту, который привел к большому числу пострадавших и погибших, а также нанес большой ущерб городу.
Новые Ведомости 04:39
Происшествия
Адвокат объяснил заявление Ефремова о невиновности в ДТП
На первом заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова приняли участие три свидетеля из 14.
Газета.Ru 11:18
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Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода».
Коммерсантъ 20:55
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Посольство в США ответило на доклад Госдепа о «российской пропаганде»
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РБК 22:52
Шоу-бизнес
Основатель «Уральских пельменей» объяснил уход Михалковой из шоу
Участник и один из основателей популярного шоу Уральские пельмени Сергей Исаев заявил, что артистка Юлия Михалкова захотела стать акционером.
Политическая Экспертиза 12:19
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Надбавка рассчитывается и зависит от оклада по воинской должности: для солдат – 120%, сержантов и прапорщиков – 110%, офицерского состава – 100%.
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В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа
Российская газета 21:37
Происшествия
Почетный адвокат назвал Ефремова «жертвой» Пашаева
Почетный адвокат России Александр Островский прокомментировал в эфире НСН стратегию защиты Михаила Ефремова в суде, назвав при этом актера жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.
РИА Новости 21:27
Футбол
«Чайка» в Кубке России сыграет с «Текстильщиком»
В Москве прошла жеребьевка 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ.
Чемпионат-Ростов 08:57
Общество
В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов
Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM 18:41
Футбол
Бабаев рассказал, сколько ЦСКА заплатил за трансфер Гайча
Metaratings 15:25
Общество
Авиационное управление США предложило оштрафовать Boeing на $1,25 млн
Федеральное авиационное управление (FAA) США предложило оштрафовать компанию Boeing на $1,25 млн из-за возможных нарушений на заводе в Южной Каролине, сообщает Reuters в четверг, 6 августа.
Известия 19:41
Шоу-бизнес
Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым
Исполнительница Полина Гагарина дала интервью, в котором откровенно рассказала о своей личной жизни, в частности, о разводе с мужем Дмитрием Исхаковым.
CT news 11:43
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Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru 10:49
Происшествия
Дым от новосибирской свалки дошёл до Бердска
Бердск, Новосибирская область, 6 августа 2020, 05:42 — REGNUM Вонь и смог от тлеющей в Ленинском районе Новосибирска свалки сегодня, 6 августа, дошли до Бердска.
REGNUM 22:42
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line вчера в 13:10
Происшествия
В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика
Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ru 16:32
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
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Общество
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Ученые выявили ряд негативных последствий удаленной работы.
Lenta.ru 22:06
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В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
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Политика
Зеленский сменил начальника главного управления разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны.
Коммерсантъ 17:59
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news 15:40
Здоровье
В Башкирии 8-летняя девочка полностью отказалась от воды и еды
Из-за отказа от еды и воды у 8-летней девочки выявили анорексию, сообщили в региональном Минздраве.
Kursk.com 12:40
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58