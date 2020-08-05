Происшествия

РИА НовостиРИА Новости«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник. Первая фотография датирована 4 ноября 2019 года. На ней видно множество ангаров и помещений, находящихся недалеко от воды.
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Бейрут до и после взрыва: снимки из космоса

НТВ11:10

«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва

РИА Новости11:42

Опубликованы снимки Бейрута из космоса до и после взрыва. Число жертв продолжает расти

URA.Ru11:34

«Роскосмос» показал фото порта Бейрута из космоса до и после взрыва

РЕН ТВ22:35

Роскосмос опубликовал фотографии с российского спутника последствий взрыва в Бейруте

ТАСС11:02

«Роскосмос» опубликовал фото последствий взрыва в Бейруте со спутника

RT на русском11:00

Часть земли ушла под воду: Появились спутниковые снимки «до» и «после» взрыва в Бейруте

Комсомольская правда10:47
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В Минздраве назвали виды рака, которые чаще поражают россиян

Рак легкого у курильщиков встречается в 20 - 30 раз чаще.
Комсомольская правда 07:53
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Футбол

Вилков рассудит «Зенит» и «Локомотив» в матче за Суперкубок России

Стало известно, кто будет судить матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».
Евро-футбол.ру 14:52
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Общество

Совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия после мощного взрыва в порту, который привел к большому числу пострадавших и погибших, а также нанес большой ущерб городу.
Новые Ведомости 04:39
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Происшествия

Адвокат объяснил заявление Ефремова о невиновности в ДТП

На первом заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова приняли участие три свидетеля из 14.
Газета.Ru 11:18
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Политика

Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода».
Коммерсантъ 20:55
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Политика

Посольство в США ответило на доклад Госдепа о «российской пропаганде»

Ранее Госдепартамент США опубликовал доклад «Основы дезинформации и пропаганды России», в котором систематизировал российскую «дезинформационную и пропагандистскую экосистему».
РБК 22:52
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Шоу-бизнес

Основатель «Уральских пельменей» объяснил уход Михалковой из шоу

Участник и один из основателей популярного шоу Уральские пельмени Сергей Исаев заявил, что артистка Юлия Михалкова захотела стать акционером.
Политическая Экспертиза 12:19
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Общество

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru 13:27
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Армия и оружие

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Надбавка рассчитывается и зависит от оклада по воинской должности: для солдат – 120%, сержантов и прапорщиков – 110%, офицерского состава – 100%.
Evo-rus.com 07:03
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Происшествия

В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа

Российская газета 21:37
Происшествия

Почетный адвокат назвал Ефремова «жертвой» Пашаева

Почетный адвокат России Александр Островский прокомментировал в эфире НСН стратегию защиты Михаила Ефремова в суде, назвав при этом актера жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.
РИА Новости 21:27
Футбол

«Чайка» в Кубке России сыграет с «Текстильщиком»

В Москве прошла жеребьевка 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ.
Чемпионат-Ростов 08:57
Общество

В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов

Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM 18:41
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Футбол

Бабаев рассказал, сколько ЦСКА заплатил за трансфер Гайча

Metaratings 15:25
Общество

Авиационное управление США предложило оштрафовать Boeing на $1,25 млн

Федеральное авиационное управление (FAA) США предложило оштрафовать компанию Boeing на $1,25 млн из-за возможных нарушений на заводе в Южной Каролине, сообщает Reuters в четверг, 6 августа.
Известия 19:41
Шоу-бизнес

Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым

Исполнительница Полина Гагарина дала интервью, в котором откровенно рассказала о своей личной жизни, в частности, о разводе с мужем Дмитрием Исхаковым.
CT news 11:43
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Политика

Армения ограничила вещание российских каналов

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru 10:49
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Армия и оружие

Су-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем

Вести.Ru 12:28
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Происшествия

Дым от новосибирской свалки дошёл до Бердска

Бердск, Новосибирская область, 6 августа 2020, 05:42 — REGNUM Вонь и смог от тлеющей в Ленинском районе Новосибирска свалки сегодня, 6 августа, дошли до Бердска.
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Политика

Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line вчера в 13:10
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Шоу-бизнес

Чумаков иронично ответил на слухи о разводе с Ковальчук

ФАН 09:53
Происшествия

В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика

Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ru 16:32
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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa 17:02
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Общество

Выявлены негативные последствия удаленной работы

Ученые выявили ряд негативных последствий удаленной работы.
Lenta.ru 22:06
Футбол

«Спартак» объявил о подписании контракта с футболистом Уруновым

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Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

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Политика

Зеленский сменил начальника главного управления разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны.
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Политика

Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
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В Башкирии 8-летняя девочка полностью отказалась от воды и еды

Из-за отказа от еды и воды у 8-летней девочки выявили анорексию, сообщили в региональном Минздраве.
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Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

РИА Новости вчера в 19:58
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