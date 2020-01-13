"Роскосмос" в 2021 году планирует выделить больше восьми миллиардов рублей на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения "Орел", предназначенного для полетов на МКС и к Луне. Это следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

с чего всё началось

В 2021 году «Роскосмос» собирается заказать «создание второго летного изделия» за 8,1 миллиарда рублей. «Орел» предназначен для полетов на МКС и к Луне. Первый корабль, который раньше назывался «Федерация», разрабатывается уже десять лет.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили семье громким интервью 8 января герцоги Сассекские объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.

Общество На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.

Экономика Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Политика Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.

Общество В Белгороде блогера пригрозили отлучить от церкви за вопросы о поборах Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.

Фигурное катание Пермские фигуристы забрали золотые медали на юношеской Олимпиаде Пермские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов показали лучший результат в спортивном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне.

Общество Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма «регуляторной гильотины».

Политика Путин провел совещание по подготовке Послания Президент РФ Владимир Путин провел рабочее совещание по подготовке Послания Федеральному Собранию, которое состоится 15 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

Энергетика «Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».

Происшествия В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.