Космос

НТВНТВ«Роскосмос» потратит 8 млрд рублей на создание корабля «Орел»

В 2021 году «Роскосмос» собирается заказать «создание второго летного изделия» за 8,1 миллиарда рублей. «Орел» предназначен для полетов на МКС и к Луне. Первый корабль, который раньше назывался «Федерация», разрабатывается уже десять лет.
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с чего всё началось

«Роскосмос» потратит восемь миллиардов рублей на корабль «Орел»

"Роскосмос" в 2021 году планирует выделить больше восьми миллиардов рублей на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения "Орел", предназначенного для полетов на МКС и к Луне. Это следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
РИА Новостивчера в 19:08

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Роскосмос еще не выбрал изготовителя второго летного образца корабля «Орел»

ТАСС05:08

Изготовитель второго лётного образца корабля «Орёл» пока не определён

REGNUM05:52

Корабль для полетов на Луну оценили в восемь миллиардов рублей

Вечерняя Москвавчера в 20:33

«Роскосмос» потратит 8 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

Известиявчера в 23:56

Роскосмос потратит восемь миллиардов рублей на корабль для полетов на Луну

Lenta.ruвчера в 22:47

Роскосмос выделит на корабль «Орел» 8 млрд рублей

Газета.Ru02:24

«Роскосмос» потратит восемь миллиардов рублей на корабль «Орел»

РИА Новостивчера в 19:08
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Политика

Путин поручил сделать доступными авиаперелеты для калининградцев

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить доступность внутренних авиаперелетов для жителей Калининградской области.
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Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили семье громким интервью

8 января герцоги Сассекские объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Известия 07:02
Общество

В Липецкой области уволенным медикам предложили стать трактористами

В качестве альтернативы уволенным медработникам предложили устроиться в Липецке, предложив вакансии слесаря, плотника и тракториста, сообщают в профсоюзе «Альянс врачей».
URA.Ru 07:19
Общество

Медведев поручил выделить до 22 млн рублей на закупку лекарств детям

До 22 млн рублей будет выделено на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения детей.
REGNUM 06:10
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:57
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 11 января в 17:34
Авто

В Германии недорого распродают 34 военных Mercedes-Benz G-Class

Немецкий автодилер Autohaus Lorinser распродает 34 военных внедорожника Mercedes-Benz G-Class по бросовым ценам.
Автоновости дня 11 января в 04:55
Авто

На заправке некоторые водители допускают пять ошибок

Автомобилисты путают дизельный и бензиновый краны.
Уфимские Заметки 10 января в 06:34
Общество

Фонд кино подал иск на 45 млн руб. против создателей фильма «Эбигейл»

РБК 07:21
Происшествия

Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой

Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рината Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Российская газета 04:25
Экономика

Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти

Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
РИА Новости 05:40
Политика

Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову

Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Вести.Ru вчера в 11:56
Общество

Акция «В метро без штанов» прошла в разных городах мира

Жители крупных городов от Берлина до Монреаля спустились в метро с оголенными ногами в рамках развлекательной акции "В подземку без штанов".
Российская газета 06:07
Общество

В Белгороде блогера пригрозили отлучить от церкви за вопросы о поборах

Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.
РИА Новости 05:53
Общество

На Южном Урале мэр похвастался туалетами без кабинок в школе

В Челябинской области в туалете школы № 23 в поселке Северные Печи установили полноценные унитазы вместо "дыр" в полу.
РЕН ТВ 04:28
Фигурное катание

Пермские фигуристы забрали золотые медали на юношеской Олимпиаде

Пермские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов показали лучший результат в спортивном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне.
В курсе.ру вчера в 08:02
Шоу-бизнес

Бывший муж Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Сообщается, что это 18-летняя модель из Чеченской Республики по имени Аламат.
Московский Комсомолец 03:28
Общество

Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде

Газета.Ru 06:52
Общество

Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:25
Политика

Путин провел совещание по подготовке Послания

Президент РФ Владимир Путин провел рабочее совещание по подготовке Послания Федеральному Собранию, которое состоится 15 января, сообщили в пресс-службе Кремля.
Вести.Ru 07:22
Киберспорт

Матч Gambit против Geek Fam перенесли на 15:00 мск

Cyber.sports.ru 11 января в 06:30
Здоровье

Онкологические службы Мурманской области получили уникальные аппараты

620 миллионов федеральных средств было потрачено на обеспечение медтехникой онкологической службы.
Мурманский вестник 05:19
Происшествия

В Башкирии из собачьей будки украли более 1 миллиона рублей

В городе Стерлитамак в Башкирии из собачьей будки украли более 1 миллиона рублей.
Газета.Ru 07:18
Технологии

Пользователей WhatsApp атаковали хакеры

Хакеры в очередной раз решили обмануть юзеров WhatsApp.
Live24 07:01
Происшествия

Семь автомобилей столкнулись в трех ДТП в Ленинградской области

В результате ДТП пострадали три человека.
РБК 02:52
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
РБК 01:50
Происшествия

Директор школы попросила бывших учеников убить жену своего любовника

В конце прошлого года 35-летняя заказчица убийства Василина Маслова, занимающая должность директора частной школы "Русский Гарвард", решила расправиться с женой своего любовника.
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Происшествия

В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек

В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.
РБК 11 января в 22:26
Гаджеты

Microsoft советует пользователям Windows 7 купить новый ПК

Microsoft подвергается нападкам со стороны поклонников Windows 7 с тех пор, как объявила о прекращении поддержки операционной системы.
ITZine.ru 06:32
Армия и оружие

В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

РИА Новости 04:17
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