Космос
НТВ«Роскосмос» потратит 8 млрд рублей на создание корабля «Орел»
В 2021 году «Роскосмос» собирается заказать «создание второго летного изделия» за 8,1 миллиарда рублей. «Орел» предназначен для полетов на МКС и к Луне. Первый корабль, который раньше назывался «Федерация», разрабатывается уже десять лет.
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с чего всё началось
"Роскосмос" в 2021 году планирует выделить больше восьми миллиардов рублей на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения "Орел", предназначенного для полетов на МКС и к Луне. Это следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.РИА Новостивчера в 19:08
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В качестве альтернативы уволенным медработникам предложили устроиться в Липецке, предложив вакансии слесаря, плотника и тракториста, сообщают в профсоюзе «Альянс врачей».
Общество
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На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Авто
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На заправке некоторые водители допускают пять ошибок
Автомобилисты путают дизельный и бензиновый краны.
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рината Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Экономика
Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти
Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Политика
Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову
Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Общество
Акция «В метро без штанов» прошла в разных городах мира
Жители крупных городов от Берлина до Монреаля спустились в метро с оголенными ногами в рамках развлекательной акции "В подземку без штанов".
Общество
В Белгороде блогера пригрозили отлучить от церкви за вопросы о поборах
Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.
Общество
На Южном Урале мэр похвастался туалетами без кабинок в школе
В Челябинской области в туалете школы № 23 в поселке Северные Печи установили полноценные унитазы вместо "дыр" в полу.
Фигурное катание
Пермские фигуристы забрали золотые медали на юношеской Олимпиаде
Пермские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов показали лучший результат в спортивном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне.
Шоу-бизнес
Бывший муж Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Сообщается, что это 18-летняя модель из Чеченской Республики по имени Аламат.
Общество
Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде
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Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов
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Путин провел совещание по подготовке Послания
Президент РФ Владимир Путин провел рабочее совещание по подготовке Послания Федеральному Собранию, которое состоится 15 января, сообщили в пресс-службе Кремля.
Киберспорт
Матч Gambit против Geek Fam перенесли на 15:00 мск
Здоровье
Онкологические службы Мурманской области получили уникальные аппараты
620 миллионов федеральных средств было потрачено на обеспечение медтехникой онкологической службы.
Происшествия
В Башкирии из собачьей будки украли более 1 миллиона рублей
В городе Стерлитамак в Башкирии из собачьей будки украли более 1 миллиона рублей.
Технологии
Пользователей WhatsApp атаковали хакеры
Хакеры в очередной раз решили обмануть юзеров WhatsApp.
Происшествия
Семь автомобилей столкнулись в трех ДТП в Ленинградской области
В результате ДТП пострадали три человека.
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
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Директор школы попросила бывших учеников убить жену своего любовника
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Происшествия
В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек
В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.
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Microsoft советует пользователям Windows 7 купить новый ПК
Microsoft подвергается нападкам со стороны поклонников Windows 7 с тех пор, как объявила о прекращении поддержки операционной системы.