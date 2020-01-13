"Роскосмос" в 2021 году планирует выделить больше восьми миллиардов рублей на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения "Орел", предназначенного для полетов на МКС и к Луне. Это следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

с чего всё началось

Уточняется, что в 2021-м "Роскосмос" намерен заказать "создание второго летного изделия" за 8,1 миллиарда рублей. Разработка первого "Орла", который ранее носил название "Федерация", ведется уже десять лет. В декабре 2019-го "Энергия" запросила у "Роскосмоса" дополнительные 18 миллиардов рублей.

«Роскосмос» потратит восемь миллиардов рублей на корабль «Орел»

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