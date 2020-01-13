Космос
РИА Новости«Роскосмос» потратит восемь миллиардов рублей на корабль «Орел»
Уточняется, что в 2021-м "Роскосмос" намерен заказать "создание второго летного изделия" за 8,1 миллиарда рублей. Разработка первого "Орла", который ранее носил название "Федерация", ведется уже десять лет. В декабре 2019-го "Энергия" запросила у "Роскосмоса" дополнительные 18 миллиардов рублей.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
"Роскосмос" в 2021 году планирует выделить больше восьми миллиардов рублей на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения "Орел", предназначенного для полетов на МКС и к Луне. Это следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.РИА Новостивчера в 19:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 02:57, Ашберн
Шоу-бизнес
Галина Польских прокомментировала сообщения о своей госпитализации
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Экономика
«Нэклис-Банк» потерял лицензию вслед за капиталом
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Нэклис-Банк".
Общество
Сотовые операторы повысят стоимость тарифов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») повысится.
Происшествия
В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
Пассажирский поезд Ташкент - Москва задержался на 44 минуты неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).
Происшествия
Известная модель выпала из окна в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Происшествия
Массовое ДТП с автобусом произошло в Ленобласти
В Ленинградской области столкнулись восемь автомобилей и автобус, в результате инцидента пострадал один человек.
Общество
На животных Австралии обрушили морковный ливень
В Австралии за последние месяцы выгорело более 6,5 млн гектаров леса, погибли 23 человека и сотни животных.
Происшествия
Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел
Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
Футбол
«Рубин» с Тарасовым вылетел на сбор в Турцию
13 января «Рубин» отправился на первый зимний тренировочный сбор, который пройдет в Турции.
Здоровье
Севастопольские врачи будут получать премии за выявление онкозаболеваний
Новость, безусловно, хорошая: каждый грамотный человек, даже не будучи врачом, понимает, как сильно успех лечения онкозаболеваний зависит от стадии выявленного заболевания.
Общество
Министр просвещения рассказала о новшествах в школьных аттестатах
По словам Васильевой, сегодня многие школы оценивают способности ребенка по этим предметам именно зачетами и незачетами, но при получении аттестата следует выставлять оценку по пятибалльной системе.
Армия и оружие
Танк Т-72 смог уцелеть после попадания противотанковой ракеты в Сирии
Речь идет о попадании противотанковой ракеты по бронемашине, которая смогла уцелеть, несмотря на старания террористов.
Культура
Афонские старцы предрекли Шнурову внезапную смерть из-за клипа «Иисус»
Политика
В Австрии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»
Власти Австрии считают неприемлемыми американские санкции против "Северного потока-2".
Политика
МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.
Кино
Фильм «Холоп» снова возглавил российский прокат
Комедийный фильм «Холоп» Клима Шипенко снова стал лидером проката в России, собрав за прошедший уикенд 416,7 миллионов рублей.
Футбол
Игрок «Барселоны» Суарес пропустит четыре месяца из-за травмы
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес успешно перенес операцию на правом колене после травмы наружного мениска, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Экономика
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Политика
Вучич назвал размер ежегодного дохода Сербии от «Турецкого потока»
Сербский лидер Александр Вучич в эфире канала Pink оценил ожидаемый ежегодный доход страны от участия в проекте газопровода «Турецкий поток» в $185 млн.
Автоспорт
Этап «Дакара» отменен из-за смерти мотогонщика
Здоровье
В Марковском геронтологическом центре открыли отделение милосердия
Экономика
Из-за проблем у Boeing темпы роста ВВП США снизятся на 0,5 процента
Ранее глава минфина заявлял, что рост ВВП в 2020 году составит от 2% до 3%. "Возможно, он будет ближе к 2,5% в связи с коррекцией показателя из-за Boeing", - добавил министр.
Общество
В Приморье только 8% мусора идёт на переработку
Ёмкость полигонов для хранения мусора имеет ограниченные возможности, это справедливо и для Приморья, где в настоящее время только 8% мусора идёт в переработку.
Экономика
Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков в 2019 году
Россия за первые семь месяцев 2019 года увеличила экспорт ряда алкогольных напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда.