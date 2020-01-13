Космос

РИА НовостиРИА Новости«Роскосмос» потратит восемь миллиардов рублей на корабль «Орел»

"Роскосмос" в 2021 году планирует выделить больше восьми миллиардов рублей на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения "Орел", предназначенного для полетов на МКС и к Луне. Это следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
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Роскосмос потратит 8 млрд рублей на корабль «Орел» в 2021 году

Газета.Ru00:55

Роскосмос выделит на серийный пилотируемый корабль «Орёл» 8 млрд руб

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Роскосмос потратит восемь миллиардов рублей на корабль для полетов на Луну

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Роскосмос выделит восемь миллиардов рублей на корабль «Орёл»

REGNUMвчера в 20:28

«Роскосмос» потратит восемь миллиардов рублей на корабль «Орел»

РИА Новостивчера в 19:08
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