Космос

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В 2021 году Роскосмос планирует выделить более восьми миллиардов рублей на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения «Орел» для полетов на МКС и к Луне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт госзакупок.
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Роскосмос выделит на корабль «Орел» 8 млрд рублей

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