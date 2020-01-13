Космос
КомпанияРоскосмос потратит более 8 млрд рублей на корабль для полетов к Луне
В 2021 году Роскосмос планирует выделить более восьми миллиардов рублей на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения «Орел» для полетов на МКС и к Луне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт госзакупок.
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Политика
Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы с поста президента
В Абхазии парламент принял отставку президента республики Рауля Хаджимбы. Это произошло на внеочередном заседании.
Происшествия
В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке
Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Общество
Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов
В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата
Футбол
«Реал» обыграл в серии пенальти «Атлетико» в финале Суперкубка Испании
Общество
Жители России поделились своими ожиданиями от 2020 года
Большинство граждан России уверены, что наступивший 2020 год будет лучше, чем предыдущий.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Общество
Ранее судимым могут запретить работать в такси
Ранее судимым гражданам могут запретить устраиваться на работу водителями такси, сообщает РЕН ТВ.
Музыка
Селена Гомес выпустила новый альбом Rare
Американская певица и актриса Селена Гомес презентовала новый альбом Rare.
Происшествия
В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана
Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Экономика
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Наука
Чай влияет на продолжительность жизни
Ученые считают, что продлить жизнь и укрепить здоровье можно, если пить чай не менее трех раз в неделю.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Авто
Первые Kia Seltos поступили к российским дилерам
Российские дилеры получили первые кроссоверы Kia Seltos. В сети уже появились фотографии машин на автовозах, а также в сервисной зоне.
Происшествия
Мосгорсуд пересмотрит дело об авиакатастрофе Ту-154 в Сочи
Второй Кассационный суд общей юрисдикции отменил решение и направил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию дело об авиакатастрофе Ту-154, произошедшей под Сочи в 2016 году, сообщил РАПСИ адвокат Игорь Трунов.
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись 15 машин
"На Киевском шоссе произошло столкновение в попутном направлении 15 автомашин, в том числе микроавтобуса Mercedes, в котором находились пять человек, и рейсового автобуса №2375, ехавшего из Санкт-Петербурга в Псков", - сказал собеседник агентства.
Политика
Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Общество
На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана
Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
Политика
Крым планирует наладить новые маршруты поездов из Петербурга
Здоровье
Минздрав РФ опроверг лишение пенсионеров высокотехнологичной медпомощи
Минздрав опроверг отказ от предоставления высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) пожилым людям, 12 января сообщила пресс-служба ведомства.
Политика
МИД РФ: Представители ливийских сторон прибыли в Москву
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что представители ливийских сторон прибыли в Москву.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Таиланде
Первый случай заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, выявлен на территории Таиланда, сообщают местные СМИ со ссылкой на Минздрав королевства.
Кино