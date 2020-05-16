Роскосмос пригласил руководство американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) для обсуждения широкого круга проектов и ждет положительного ответа.

Роскосмос пригласил руководство NASA в Россию для обсуждения проектов

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