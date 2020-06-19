Общество
РИА Новости«Роскосмос» прокомментировал публикации о зарплатах в 370 тысяч рублей
"Роскосмос" прокомментировал сообщения СМИ о том, что проверка обнаружила, что средняя зарплата в Объединенной ракетно-космической корпорации составляет 370 тысяч рублей в месяц.
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Диверсификация косметического масштаба. «Роскосмос» начнет реформу Объединенной ракетно-космической корпорации после разгромного аудита
Любопытно, что среди основных трат в ОРКК значатся не только зарплаты сотрудников (средний размер жалованья в 4 раза превышает уровень по отрасли и в прошлом году составил 370 тысяч рублей, а двумя годами ранее — 523 тысячи), но и обеспечение транспортного обслуживания руководства — эта строка расходов составляет более 25 миллионов рублей в год.Новая газетавчера в 08:11
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