Общество

РИА НовостиРИА Новости«Роскосмос» прокомментировал публикации о зарплатах в 370 тысяч рублей

"Роскосмос" прокомментировал сообщения СМИ о том, что проверка обнаружила, что средняя зарплата в Объединенной ракетно-космической корпорации составляет 370 тысяч рублей в месяц.
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с чего всё началось

Диверсификация косметического масштаба. «Роскосмос» начнет реформу Объединенной ракетно-космической корпорации после разгромного аудита

Любопытно, что среди основных трат в ОРКК значатся не только зарплаты сотрудников (средний размер жалованья в 4 раза превышает уровень по отрасли и в прошлом году составил 370 тысяч рублей, а двумя годами ранее — 523 тысячи), но и обеспечение транспортного обслуживания руководства — эта строка расходов составляет более 25 миллионов рублей в год.
Новая газетавчера в 08:11

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В «Роскосмосе» прокомментировали информацию о зарплатах в 370 тысяч рублей

UfaTime.ru11:44

В Роскосмосе прокомментировали информацию СМИ о зарплатах в 370 тыс. рублей

ИА Красная Весна09:10

«Роскосмос» прокомментировал сообщения о зарплатах в 370 тыс. рублей

Взгляд.ру09:48

Роскосмос отреагировал на сообщения о зарплатах в 370 тысяч рублей

Вечерняя Москва09:23

«Роскосмос» прокомментировал информацию о размере зарплат сотрудников

Экономика сегодня11:27

«Роскосмос» прокомментировал публикации о зарплатах в 370 тысяч рублей

РИА Новости08:23

Диверсификация косметического масштаба. «Роскосмос» начнет реформу Объединенной ракетно-космической корпорации после разгромного аудита

Новая газетавчера в 08:11
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Общество

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ProstoProSport 10:19
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Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме

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BFM.ru вчера в 19:44
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Наука

Обнаружили в Индийском океане зарождающийся континент

В ходе исследования на расположенных в Индийском океане островах, которые находятся недалеко от Антарктиды, специалистам удалось установить, что континентальная кора тоже может образовываться в центре океанов.
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Критическая реакция западных стран на статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне была вполне предсказуемой, но каждый факт ее прочтения может заставить многих "задаться вопросом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 11:32
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Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли 22 и 23 июня в Австрии обсудит с замглавы МИД России Сергеем Рябковым будущее договоров о контроле над вооружениям.
Газета.Ru 02:40
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Общество

В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки

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РИА Новости вчера в 13:16
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Общество

Два человека пострадали от удара молнии в Москве

В столице пострадали два человека в результате удара молнии, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
РИАМО 11:59
Общество

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Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором

РИА Новости 11:59
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Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
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Больная раком Заворотнюк может снова появиться в кино

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Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию

Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
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Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
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Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
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«Брайтон» одержал волевую победу над «Арсеналом»

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Слуцкий о матче «Сочи» — «Ростов»: были нарушены принципы fair play

В ситуации с матчем 23-го тура чемпионата России по футболу "Сочи" - "Ростов" были нарушены принципы fair play, считает главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий.
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Анастасия Волочкова приезжала в Астрахань на суд

Сегодня многие местные паблики сообщали, что астраханцы в разных точках города видели Анастасию Воловчкову.
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Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам

Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
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В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента

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Тульская медсестра в бикини стала моделью

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