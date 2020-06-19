Общество

РИА НовостиРИА Новости«Роскосмос» прокомментировал публикации о зарплатах в 370 тысяч рублей

"Роскосмос" прокомментировал сообщения СМИ о том, что проверка обнаружила, что средняя зарплата в Объединенной ракетно-космической корпорации составляет 370 тысяч рублей в месяц.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

«Роскосмос» отреагировал на сообщения о зарплатах в 370 тысяч рублей

Вечерняя Москва09:23

В Роскосмосе прокомментировали информацию СМИ о зарплатах в 370 тыс. рублей

ИА Красная Весна09:10

Диверсификация косметического масштаба. «Роскосмос» начнет реформу Объединенной ракетно-космической корпорации после разгромного аудита

Новая газетавчера в 08:11

«Роскосмос» прокомментировал публикации о зарплатах в 370 тысяч рублей

РИА Новости08:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Шоу-бизнес

Победительница «Евровидения» Джамала родила второго сына

Дни24 06:11
Политика

Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире

Президент России Владимир Путин оценил российские лекарства от COVID-19 как лучшие в мире по качеству, пишет «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 08:58
116
Происшествия

Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
77
Происшествия

Представители Ефремова отказались от идеи заплатить семье Захарова

Lenta.ru 06:13
736
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
1,2K
Футбол

Жириновский призвал отменить результат матча «Сочи» – «Ростов»

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский призвал отменить результат матча 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов».
Metaratings 08:40
2
Политика

В Польше обвинили Путина в манипуляциях с историей после статьи о Второй мировой

В Польше обвинили президента России Владимира Путина в попытках манипулировать историей после того, как в американском журнале The National Interest вышла написанная российским лидером статья «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».
Lenta.ru 08:15
28
Происшествия

В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
167
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
894
Политика

В Кремле назвали отношения России и Польши плохими

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных.
Газета.Ru 07:52
61
Политика

Пашинян не поедет на парад Победы в Москву

"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа вчера в 09:54
410
Общество

В Севастополе прошла генеральная репетиция парада Победы

Генеральная репетиция парада в честь 75-летия Победы с участием техники и морской авиации прошла в субботу в Севастополе, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).
ТАСС 07:13
46
Армия и оружие

Индия усиливает свои ВВС в районе Ладакха

Нью-Дели, 20 июня 2020, 13:44 — REGNUM Командование вооруженных сил Индии перебросило на восток Ладакха ударные вертолеты Apache и истребительную авиацию для укрепления обороноспособности страны после произошедшего конфликта на индийско-китайской границе.
REGNUM 06:44
5
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:48
63
Футбол

«Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ

Коммерсантъ 08:58
Общество

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:19
13
Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости 07:51
758
Транспорт

ЦОДД сообщил о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений

Столичный центр организации дорожного движения сообщает о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений в связи с дождем.
РИА Новости 08:52
16
Общество

Путин обсудил с Собяниным коечный фонд для больных коронавирусом

Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным коечный фонд для больных коронавирусом, дополнительные койки в столице решено оставить.
РИА Новости 07:39
2
Музыка

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
39
Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.
ТАСС 02:03
16
Здоровье

За сутки в Ростовской области выявили еще 145 больных коронавирусом

За минувшие сутки в Ростовской области выявлено 145 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону 03:45
1,2K
Общество

Вице-президент США отказался произнести фразу «Black Lives Matter»

Вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу 6 ABC отказался произносить фразу "Black Lives Matter" и заявил, что все жизни имеют значение.
РИА Новости 04:35
9
Общество

В США заменят название эскимо из-за толерантности

Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
BFM.ru 03:25
503
Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью

ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
524
Политика

В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском вчера в 12:14
528
Хоккей

Среди игроков НХЛ выявлено 11 случаев заражения коронавирусом

В общей сложности у 11 игроков по результатам тестирования был выявлен коронавирус.
Vprognoze.ru 06:50
1
Футбол

Агент рассказал о несостоявшемся переходе Жиркова в «Барселону»

Футбольный агент Алан Прудников, который является представителем защитника петербургского «Зенита» Юрия Жиркова, рассказал о несостоявшемся переходе россиянина в каталонскую «Барселону» в 2009-м году.
Евро-футбол.ру 07:30
Авто

Электромобили в России могут быть выгоднее бензиновых машин

Car.ru вчера в 10:09
85
Общество

Новый этап снятия ограничений в Ростовской области начнётся с 22 июня

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о новом этапе снятия ограничений в регионе.
1rnd.ru 08:41
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роскосмос
Российская корпорация, управляющая космической отраслью страны, созданная в 2015 году путём преобразования Федерального космического агентства «Роскосмос» по инициативе заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Олеговича Рогозина.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное