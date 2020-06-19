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РИА НовостиРИА Новости«Роскосмос» прокомментировал публикации о зарплатах в 370 тысяч рублей

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"Роскосмос" прокомментировал информацию СМИ о проверке, которая выявила среднюю зарплату в Объединенной ракетно-космической корпорации в 370 тысяч рублей в месяц, отметив, что служба внутреннего аудита госкорпорации регулярно проверяет предприятия ракетно-космической промышленности.
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«Роскосмос» прокомментировал публикации о зарплатах в 370 тысяч рублей

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Диверсификация косметического масштаба. «Роскосмос» начнет реформу Объединенной ракетно-космической корпорации после разгромного аудита

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