Экономика
РИА Новости«Роскосмос» прокомментировал публикации о зарплатах в 370 тысяч рублей
"Роскосмос" прокомментировал информацию СМИ о проверке, которая выявила среднюю зарплату в Объединенной ракетно-космической корпорации в 370 тысяч рублей в месяц, отметив, что служба внутреннего аудита госкорпорации регулярно проверяет предприятия ракетно-космической промышленности.
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Транспорт
ЦОДД сообщил о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений
РИА Новости 08:52
Политика
Берлин может принять новые меры против России по делу Хангошвили
Берлин будет принимать решение о возможных новых мерах против России по делу об убийстве гражданина Грузии в Германии в августе 2019 года с оглядкой на решение суда, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости вчера в 09:04
Здоровье
В ДНР выявили еще 35 случаев заражения коронавирусом
Донецк, 20 июня 2020, 14:02 — REGNUM В Донецкой Народной Республике заражение коронавирусом в результате проведенных 19 июня исследований подтвердили еще у 35 человек, сообщили 20 июня в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.
REGNUM 07:02
Армия и оружие
Россия получила «таблетку» от авиации НАТО
Военная часть в Бурятии получила новейшие разработки в области ПВО. РЗК «Верба» отслеживает и уничтожает любую цель.
Территория новостей 05:37
Политика
Путин призвал «задавить» коронавирус в регионах
Опыт медицинских работников из Москвы поможет побороть распространение коронавируса в российских регионах в ближайшее время, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 08:00
Футбол
«Урал» и «Рубин» объявили составы на матч чемпионата России
Екатеринбургский "Урал" и казанский "Рубин" определились с составами на матч 23-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 06:41
Кино
Авторы «Мандалорца» раскрыли пасхалку с участием Марка Хэмилла
В последнем выпуске цикла документальных фильмов Disney Gallery: The Mandalorian о производстве шоу Джон Фавро раскрыл одну из пасхалок с участием исполнителя роли Люка Скайуокера.
Российская газета 08:47
Происшествия
2 человека ранены в страшном ДТП на Новостройке в Брянске
Сегодня, 20 июня, в микрорайоне Новостройка в Брянске произошло страшное ДТП. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
РИА Стрела 08:37
Общество
В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом
Сразу в четырех американских штатах отмечен резкий прирост числа новых случаев заражения коронавирусом.
Деловое.ТВ 04:30
Экономика
Цена акций «Яндекса» достигла нового максимума
Цена акций российского интернет-гиганта "Яндекс" на торгах Московской биржи выросла на 1,7% до 3160 рублей, по данным биржи на 14:15 мск.
Вести.Ru вчера в 07:37
Технологии
Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store.
Evo-rus.com вчера в 02:28
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Игры
В Star Wars: Squadrons не будет микротранзакций
Разработчики Star Wars: Squadrons заявили, что не планируют вводить в игру микротранзакции.
CyberSport.ru 06:39
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Происшествия
Психиатрическая экспертиза признала вменяемым Ефремова
По итогам судебно-психиатрической экспертизы актёр Михаил Ефремов признан вменяемым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета Кемерова 05:42
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Шоу-бизнес
62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери
Дольф сделал предложение руки и сердца 24-летней норвежке Эмме Крокдал, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе.
Газета Metro вчера в 06:16
Политика
Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»
Коммерсантъ вчера в 08:12
Шоу-бизнес
Заворотнюк пошла на поправку: актриса может вернуться в кино
Анастасия Заворотнюк готовится вернуться к работе в кино и на сцене.
ТВ Центр 07:27
Происшествия
Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
Общество
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:19
Гаджеты
Мини-смартфон Unihertz Jelly 2 оснащён 3-дюймовым экраном
Команда Unihertz в ближайшее время планирует организовать краудфандинговую программу по сбору средств на выпуск ультракомпактного смартфона под названием Jelly 2.
3DNews 02:56
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Политика
Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне
Тульские новости вчера в 07:10
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Здоровье
Астраханская область может перейти ко второму этапу снятия ограничений
Губернатор Игорь Бабушкин отметил на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области, что это будет возможно при стабильном снижении числа заражённых.
Южная Волна вчера в 13:29
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области
В Нижегородской области в ДТП погибли трое взрослых и один ребенок, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.
РБК вчера в 18:39
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22