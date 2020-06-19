Общество

Взгляд.руВзгляд.ру«Роскосмос» прокомментировал сообщения о зарплатах в 370 тыс. рублей

«Роскосмос» прокомментировал сообщения СМИ о том, что проверка раскрыла среднюю зарплату в Объединенной ракетно-космической корпорации, которая якобы составляет 370 тыс. рублей в месяц.
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с чего всё началось

Диверсификация косметического масштаба. «Роскосмос» начнет реформу Объединенной ракетно-космической корпорации после разгромного аудита

Любопытно, что среди основных трат в ОРКК значатся не только зарплаты сотрудников (средний размер жалованья в 4 раза превышает уровень по отрасли и в прошлом году составил 370 тысяч рублей, а двумя годами ранее — 523 тысячи), но и обеспечение транспортного обслуживания руководства — эта строка расходов составляет более 25 миллионов рублей в год.
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В «Роскосмосе» отреагировали на сообщения СМИ о зарплатах в 370 тысяч рублей

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«Роскосмос» прокомментировал сообщения о зарплатах в 370 тыс. рублей

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Диверсификация косметического масштаба. «Роскосмос» начнет реформу Объединенной ракетно-космической корпорации после разгромного аудита

Новая газетавчера в 08:11
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 13:41, Ашберн
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Сбушники сообщили, что в ходе проверки 16 июня с использованием беспилотника замаскированных позиций переднего края обороны подразделений 30-й омбр ВСУ выявлен факт оставления 2-м взводом 1-й роты 1-го батальона передовой позиции в районе оккупированного населённого пункта Золотое.
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