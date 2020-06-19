Общество

Взгляд.руВзгляд.ру«Роскосмос» прокомментировал сообщения о зарплатах в 370 тыс. рублей

«Роскосмос» прокомментировал сообщения СМИ о том, что проверка раскрыла среднюю зарплату в Объединенной ракетно-космической корпорации, которая якобы составляет 370 тыс. рублей в месяц.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось

Диверсификация косметического масштаба. «Роскосмос» начнет реформу Объединенной ракетно-космической корпорации после разгромного аудита

Любопытно, что среди основных трат в ОРКК значатся не только зарплаты сотрудников (средний размер жалованья в 4 раза превышает уровень по отрасли и в прошлом году составил 370 тысяч рублей, а двумя годами ранее — 523 тысячи), но и обеспечение транспортного обслуживания руководства — эта строка расходов составляет более 25 миллионов рублей в год.
Новая газетавчера в 08:11

Подробнее о событии

«Роскосмос» прокомментировал сообщения о зарплатах в 370 тыс. рублей

Взгляд.ру09:48

В Роскосмосе объяснили размер средней зарплаты сотрудников

Версия.Инфо09:34

Диверсификация косметического масштаба. «Роскосмос» начнет реформу Объединенной ракетно-космической корпорации после разгромного аудита

Новая газетавчера в 08:11

В Роскосмосе прокомментировали информацию СМИ о зарплатах в 370 тыс. рублей

ИА Красная Весна09:10

«Роскосмос» прокомментировал публикации о зарплатах в 370 тысяч рублей

РИА Новости08:23

Роскосмос отреагировал на сообщения о зарплатах в 370 тысяч рублей

Вечерняя Москва09:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Футбол

Слуцкий о матче «Сочи» — «Ростов»: были нарушены принципы fair play

В ситуации с матчем 23-го тура чемпионата России по футболу "Сочи" - "Ростов" были нарушены принципы fair play, считает главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий.
РИА Новости 10:20
Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
390
Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
933
Общество

Ушел из жизни экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев ушел из жизни после болезни.
Газета.Ru вчера в 01:57
907
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
1
Происшествия

Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым

Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
Ведомости 07:03
396
Политика

Песков: западная реакция на статью Путина говорит, что ее прочли и могут задуматься

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что критическая реакция в ряде стран Запада на статью Владимира Путина о Второй мировой войне была предсказуемой, но нет худа без добра, так как каждое прочтение этой публикации позволяет задаться вопросами.
ТАСС 10:10
Политика

The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Газета.Ru 18 июня в 14:10
3,6K
Общество

На портале госуслуг запущен сервис «Поступление в вуз онлайн»

Как сообщается на сайте министерства науки и высшего образования, после того как результаты испытаний обнародуют, баллы передадут в вузы и приёмная комиссия распределит студентов в конкурсных списках.
Говорит Москва 08:58
4
Общество

Путин продлил выплату надбавок врачам до конца лета

«Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом»,— сказал господин Путин на встрече с медицинскими работниками в режиме видеоконференции (цитата по «Интерфаксу»).
Коммерсантъ 07:34
550
Политика

Берлин может принять новые меры против России по делу Хангошвили

Берлин будет принимать решение о возможных новых мерах против России по делу об убийстве гражданина Грузии в Германии в августе 2019 года с оглядкой на решение суда, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости вчера в 09:04
26
Происшествия

В Дераа при взрыве автобуса погибли двое сирийских военных

РИА Новости 08:59
Общество

МЧС предупреждает петербуржцев о ливнях и грозах в субботу

В субботу, 20 июня, в Петербурге ожидаются ливни и грозы.
КП - Санкт-Петербург 02:20
18
Армия и оружие

Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
108
Футбол

«Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 08:58
Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
237
Происшествия

В Севастополе задержали сексуального маньяка

Сотрудники полиции и Следственного комитета в Севастополе задержали 45-летнего жителя Ленинского района по подозрению в серии преступлений против половой неприкосновенности школьниц и женщин.
Российская газета 10:10
Происшествия

В Астрахани тело пропавшего ребёнка было найдено замурованным в бетон

REGNUM 06:38
207
Транспорт

Несколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней

ЦОДД Москвы сообщает о сильном подтоплении на нескольких улицах, расположенных на юге столицы.
Интерфакс 09:06
128
Общество

Расшифрован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

Как пишет China Economic Net со ссылкой на газету Beijing Daily, опубликован геном коронавируса, обнаруженного во время вспышке на рынке, (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном, найденный в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03).
Известия вчера в 01:47
207
Гаджеты

Microsoft выпустила обновление для Windows 7

Речь идёт об обновлении KB4567409, которое недавно стало доступно пользователям устройств на базе Windows 7. В его описании сказано, что после установки в операционной системе появится браузер Microsoft Edge.
3DNews 04:42
Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
509
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде российских регионов

В Гидрометцентре сообщили о заморозках в ряде регионов страны 20 июня.
Известия 08:05
32
Здоровье

Врачи рассказали, кому не стоит загорать

ФедералПресс вчера в 00:56
7
Общество

Власти Татарстана разрешили праздновать Сабантуй в деревнях и селах

ТАСС 05:50
11
Общество

В США заменят название эскимо из-за толерантности

BFM.ru 03:25
544
Происшествия

Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
429
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
1,3K
Шоу-бизнес

Домогаров заступился за Ефремова и отказался выходить на сцену

iReactor вчера в 09:24
3,9K
Шоу-бизнес

Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на публикации в СМИ, в которых со ссылкой на неназванные источники рассказывалось о якобы устраивавшихся им оргиях.
Московский Комсомолец 18 июня в 14:29
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное