"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Контракт стоимостью более двух миллиардов рублей был подписан 25 июля. Ракета должна была быть готова к 15 октября 2021 года.

с чего всё началось

"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Контракт стоимостью более двух миллиардов рублей был подписан 25 июля.

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