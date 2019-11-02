Общество
РИА Новости«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Контракт стоимостью более двух миллиардов рублей был подписан 25 июля.
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"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Контракт стоимостью более двух миллиардов рублей был подписан 25 июля. Ракета должна была быть готова к 15 октября 2021 года.РИА Новостивчера в 19:04
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