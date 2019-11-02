"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Контракт на изготовление ракеты "Ангара-1.2" для выведения на орбиту спутников "Гонец-М" с номерами 33, 34 и 35 "Роскосмосом" и Центр Хруничева подписали 25 июля 2019 года. Его стоимость составляла 2,028 миллиарда рублей. Ракету должны были произвести к 15 октября 2021 года.

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