Общество
Известия«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара-1.2»
Госкорпорация «Роскосмос» расторгла контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2». Об этом 2 ноября сообщает «РИА Новости». По данным агентства, контракт прекратил действие 30 октября по инициативе «Роскосмоса».
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"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:04
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«РИА Новости»: «Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2»
Коммерсантъвчера в 19:29
«Роскосмос» расторг контракт с ЦАГИ на производство ракеты «Ангара-1.2»
Комсомольская правдавчера в 20:42
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