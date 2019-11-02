"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

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Госкорпорация «Роскосмос» расторгла контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2». Об этом 2 ноября сообщает «РИА Новости». По данным агентства, контракт прекратил действие 30 октября по инициативе «Роскосмоса».

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