Общество
Lenta.ru«Роскосмос» разорвал контракт на производство ракеты «Ангара»
Госкорпорация «Роскосмос» разорвала контракт с государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) имени Хруничева на производство первой заказанной для корпорации ракеты «Ангара-1.2».
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"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:04
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«РИА Новости»: «Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2»
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