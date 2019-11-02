Общество

Lenta.ruLenta.ru«Роскосмос» разорвал контракт на производство ракеты «Ангара»

Госкорпорация «Роскосмос» разорвала контракт с государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) имени Хруничева на производство первой заказанной для корпорации ракеты «Ангара-1.2».
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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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Коммерсантъвчера в 19:29

«Роскосмос» расторгнул контракт на производство ракеты «Ангара»

Город55.ру01:21
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В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
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Названы имена руководителей расстрелов на Майдане

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Иномарка врезалась в памятник Александру III в Иркутске

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Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

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Аутсайдер чемпионата Франции «Дижон» обыграл «ПСЖ»

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Максим Фадеев расторг контракт со всеми своими артистами

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Один человек погиб при пожаре на складе в Кемерове

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Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
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