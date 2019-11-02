"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Госкорпорация «Роскосмос» разорвала контракт с государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) имени Хруничева на производство первой заказанной для корпорации ракеты «Ангара-1.2».

Транспорт Трассу Москва—Казань планируют построить к 2027 году Напомним, в сентябре газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщила, что трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году.

Происшествия Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.

Экономика ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ.

Политика В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор» В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".

Авто Кабриолету Aurus разрешили выезжать на дороги общего пользования На один из экземпляров парадного кабриолета Aurus оформили допуск для выезда на дороги общего пользования.

Экономика Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.

Общество Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта Подводный атомный аппарат АС-31 («Лошарик»), поврежденный пожаром в июле, отбуксирован в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске, сообщает в субботу, 2 ноября, ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Религия Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.

Политика Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах» МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.

Футбол Аутсайдер чемпионата Франции «Дижон» обыграл «ПСЖ» «Дижон» на своем поле принимал «ПСЖ» в матче 12-го тура чемпионата Франции.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт со всеми своими артистами Музыкальный продюсер Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла Malfa.

Здоровье В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.

Здоровье Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни Врачи отнесли вегето-сосудистую дистонию (ВСД), дисбактериоз, иммунодефицит и тонус матки к несуществующим заболеваниям, которые, однако, зачастую диагностируют в медицинских учреждениях.

Музыка Как жюри выбирало участников в четвёртом выпуске шоу «Голос» В пятницу, 1 ноября, в эфир Первого канала вышел четвёртый выпуск восьмого сезона вокального шоу "Голос".

Фигурное катание Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.

Происшествия Один человек погиб при пожаре на складе в Кемерове При пожаре в производственно-складских помещениях на частном предприятии в Кемерове погиб один человек.

Экономика Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1% "В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита", - отметили в банке, добавив, что застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.

Политика Украина заявила о пересмотре даты разведения сил в Петровском Дата разведения сил и средств на участке Петровское — Богдановка (Донецкая область), ранее согласованная Трехсторонней контактной группой в Минске на 4 ноября, будет пересмотрена.

Киберспорт Blizzard запустила в сети трансляцию фестиваля BlizzCon 2019 Компания Blizzard запустила на YouTube прямую трансляцию с церемонии открытия своего ежегодного фестиваля BlizzCon.

Шоу-бизнес Орбакайте кардинально сменила прическу Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.

Общество Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.