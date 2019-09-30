Экономика
РИА НовостиПроект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть
В конце 2017 года предложенную "Роскосмосом" программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика". В мае 2018 года проект был презентован под названием "Эфир".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Российский конкурент OneWeb не заинтересовал инвесторов Проект по созданию глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) "Эфир", который должен был конкурировать с британской OneWeb и американской SpaceX в области покрытия планеты широкополосным интернетом, решили исключить из нацпрограммы "Цифровая экономика".Коммерсантъвчера в 18:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7012 источников, обновлено в 05:49, Вашингтон
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
Российская газета 04:36
Волейбол
Мужская сборная Сербии выиграла чемпионат Европы по волейболу
В финале чемпионата Европы сербские волейболисты обыграли команду Словении.
RT на русском вчера в 14:50
Футбол
Орлов: Черчесов и Карпин не подходят на пост тренера «Спартака»
Вчера, 29 сентября, главный тренер красно-белых Олег Кононов покинул свой пост после четвертого подряд поражения команды в Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 05:27
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Теннис
Премьер Индии восхитился речью теннисиста Медведева в финале US Open
Индийский премьер-министр Нарендра Моди был впечатлен словами российского теннисиста Даниила Медведева после проигрыша испанскому сопернику Рафаэлю Надалю в финале турнира US Open.
iReactor вчера в 23:01
Религия
Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии
Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Происшествия
В Зауралье депутат, напавший на госслужащего, заплатит штраф
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей. Приговор вступил законную силу.
Уральский меридиан 03:27
Армия и оружие
Британия пребывает в состоянии войны из-за кибератак
Глава штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что страна словно пребывает в состоянии войны из-за частых кибератак со стороны России или других стран.
Газета.Ru 02:59
Космос
Рука-манипулятор МКС захватила японский грузовой корабль
Экипаж Международной космической станции (МКС) успешно осуществил захват сблизившегося с ней японского грузового космического корабля HTV-8 с помощью дистанционной руки манипулятора Canadarm-2.
Газета.Ru 28 сентября в 07:41
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Политика
Украина строит постоянную границу с Крымом
Рамблер 03:24
Музыка
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru 03:41
Гаджеты
Назван рейтинг лучших смартфонов 2019 года
Рейтинг лучших смартфонов 2019 года по соотношению цена и функциональность 27 сентября опубликовало издание Business Insider.
Красная весна вчера в 02:21
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
РИА Новости 03:19
Общество
ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне
В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
Lenta.ru 05:42
Наука
Ученые выяснили, что старение может препятствовать развитию рака
Процесс старения может препятствовать развитию онкологических заболеваний. Такой вывод сделали британские ученые из Университета Ливерпуля.
Pravda.Ru 28 сентября в 12:41
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Комсомольская правда 04:12
Общество
Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени
Как сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник, в последнее время участились рассылки объявлений от имени ведомства, в которых сообщается о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от Министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах.
Вести.Ru 04:27
Политика
Путин прибыл в Париж на прощание с Жаком Шираком
Владимир Путин прибыл в Парижна церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, скончавшимся 26 сентября.
BFM.ru 05:38
Происшествия
Двое подростков избили школьника за отказ есть камни в Кузбассе
В городе Осинники Кемеровской области двое подростков избили девятилетнего школьника из-за того, что тот отказался есть камни.
Газета.Ru 04:49
Экономика
Россельхознадзор опроверг сообщения о росте цен на молочные продукты
Включение готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября текущего года не повлияет на ее стоимость, заявили в Россельхознадзоре.
Российская газета 05:35
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
Политика
Визы и угроза импичмента отвлекли внимание лидеров в ООН
В нижней палате парламента предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт, замглавы МИД России Сергей Рябков объявил о том, что Москва поставила вопрос о переносе заседаний первого комитета Генассамблеи ООН и комиссии по разоружению ООН с территории США.
РБК вчера в 15:01
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 09:19
Происшествия
В Москве двое с автоматом устроили погром в ресторане
На северо-западе Москвы дебоширы с автоматом ворвались в ресторан, передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета 05:19
Кино
Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
В Сети появился второй трейлер комедийного боевика «King’s man: Начало» режиссера Мэттью Вона.
Культуромания 03:48