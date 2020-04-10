Общество
Ведомости«Роскосмос» снизит цены на космические пуски для конкуренции со SpaceX
Рогозин заявил, что SpaceX оказывает услуги по пуску ракет по цене в районе $60 млн. НАСА платит SpaceX за ту же услугу «от 1,5 до 4 раз больше». «Роскосмос» намерен снижать цену пусков за счет сокращения непроизводственных издержек.
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с чего всё началось
«Роскосмос» снизит цены на пусковые услуги более чем на 30%, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на совещании под председательством президента Владимира Путина.РБКвчера в 10:50
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Российские космические запуски подешевеют на 30% в ответ на демпинг Илона Маска
Комсомольская правдавчера в 10:59
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Здоровье
«Многие умрут»: шведский врач дал мрачный прогноз на коронавирус
Ингве Густафсон, шведский врач, говорит, что коронавирус может привести к смерти многих пожилых людей.
ToDay News Ufa вчера в 15:34
Общество
Собянин ввел новые ограничения в Москве для борьбы с COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество
Режим карантина на Кубани продлили до 18 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина в регионе, действующего из-за распространения коронавируса, до 18 апреля, но в муниципалитетах будет возобновлена работа ряда организаций.
ТАСС вчера в 11:58
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:55
Происшествия
В Тюменской области умерла первая пациентка с коронавирусом
В Тюменской области зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Умерла 66-летняя женщина, прилетевшая из Москвы.
Коммерсантъ 00:31
Кино
HBO запустит стриминговый сервис без нового эпизода сериала «Друзья»
Запуск стримингового сервиса HBO Max состоится без специального выпуска сериала "Друзья", премьера которого должна была стать одним из главных событий.
Life.ru 00:21
Политика
Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:40
Общество
Въезд в Ростов-на-Дону закроют для постороннего автотранспорта
С 11 апреля Ростов-на-Дону будет закрыт для въезда автомобильного транспорта, у которого нет оснований для передвижения.
Южный автомобиль вчера в 15:21
Общество
В Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают сделку ОПЕК+ состоявшейся.
ТАСС вчера в 09:03
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин не исключает развода с Валерией
Иосиф Пригожин дал интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». Знаменитый продюсер высказался о ссорах с женой, певицей Валерией.
Bimru.ru 09 апреля в 12:23
Общество
В Рязанской области из-за коронавируса блокированы два села
По данным областного Минздрава, жители сел Заокское и Коростово составляют 17% от общего количества зараженных коронавирусом в регионе.
Эхо Москвы вчера в 19:10
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 12:43
Общество
Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
Общество
В США зафиксировали самый высокий уровень смертности от COVID-19 за сутки
За последние сутки в США был зафиксирован наивысший показатель смертности от коронавируса с начала пандемии — более 2 тыс. человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса.
РБК вчера в 22:49
Космос
Томских школьников приглашают дистанционно посетить Музей космонавтики
К 12 апреля в «Яндекс.Учебнике» создали новый тематический блок, где собраны 150 необычных заданий для 1-5 класса по русскому языку и математике.
Московский Комсомолец вчера в 14:04
Авто
Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto появится в середине года
Цены, как обычно, появятся ближе к старту продаж.
Автоновости дня вчера в 02:44
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде в Ростовской области во время войны
Главное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о геноциде по результатам проверки архивных данных, сообщила 9 апреля пресс-служба ведомства.
Право.ру 09 апреля в 12:19
Армия и оружие
Зона бедствий и расправ
Кадр видео "Минюста ДНР" В 2014-2015 годах боевики неоднократно заходили на территории колоний, били заключенных и издевались над ними.
Грани.ру 08 апреля в 07:44
Шоу-бизнес
Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью
Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия 09 апреля в 12:32
Общество
Куйвашев разрешил работу парикмахерских
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил открыть парикмахерские в городах региона.
Политсовет вчера в 08:13
Авто
Новый седан Kia Optima поступил в продажу
Компания Kia расширяет географию поставок седана Kia Optima нового поколения.
Новые автомобили вчера в 01:00
Общество
Жертв коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах
В Нью-Йорке из-за высокой смертности от коронавируса власти приняли решение хоронить жертв инфекции в братских могилах.
Национальная служба новостей вчера в 12:09
Экономика
Bloomberg: Россия выделит 1 трлн рублей на поддержку экономики
Уточняется, что власть выделит около 1 трлн рублей для новых мер.
Газета.Ru вчера в 18:43
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Кино
Режиссёр хоррора «Аннабель» снимет фильм по «Жребию» Кинга
Лос-Анджелес, США, 11 апреля 2020, 04:32 — REGNUM Гари Доберман, снявший третью часть фильма ужасов «Проклятие Аннабель», выступит в качестве режиссёра фильма «Жребий» про вампиров по одноимённому роману Стивена Кинга.
REGNUM вчера в 21:32
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Футбол
«Реал» хочет купить Гарри Кейна
Ранее, сам Кейн сообщал о том, что возможно покинет «Тоттенхэм» после окончания текущего сезона.
ГЛАС.RU вчера в 23:26
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:51