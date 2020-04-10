с чего всё началось

Рогозин заявил, что SpaceX оказывает услуги по пуску ракет по цене в районе $60 млн. НАСА платит SpaceX за ту же услугу «от 1,5 до 4 раз больше». «Роскосмос» намерен снижать цену пусков за счет сокращения непроизводственных издержек.

«Роскосмос» снизит цены на космические пуски для конкуренции со SpaceX

Общество Режим карантина на Кубани продлили до 18 апреля Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина в регионе, действующего из-за распространения коронавируса, до 18 апреля, но в муниципалитетах будет возобновлена работа ряда организаций. 640

Кино HBO запустит стриминговый сервис без нового эпизода сериала «Друзья» Запуск стримингового сервиса HBO Max состоится без специального выпуска сериала "Друзья", премьера которого должна была стать одним из главных событий.

Политика Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19. 645

Общество В Москве вводят пропускной режим Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра. 3,6K

Общество В США зафиксировали самый высокий уровень смертности от COVID-19 за сутки За последние сутки в США был зафиксирован наивысший показатель смертности от коронавируса с начала пандемии — более 2 тыс. человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса. 1

Космос Томских школьников приглашают дистанционно посетить Музей космонавтики К 12 апреля в «Яндекс.Учебнике» создали новый тематический блок, где собраны 150 необычных заданий для 1-5 класса по русскому языку и математике.

Армия и оружие Зона бедствий и расправ Кадр видео "Минюста ДНР" В 2014-2015 годах боевики неоднократно заходили на территории колоний, били заключенных и издевались над ними.

Шоу-бизнес Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи. 7

Общество Куйвашев разрешил работу парикмахерских Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил открыть парикмахерские в городах региона. 234

Кино Режиссёр хоррора «Аннабель» снимет фильм по «Жребию» Кинга Лос-Анджелес, США, 11 апреля 2020, 04:32 — REGNUM Гари Доберман, снявший третью часть фильма ужасов «Проклятие Аннабель», выступит в качестве режиссёра фильма «Жребий» про вампиров по одноимённому роману Стивена Кинга.

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 3,8K

Футбол «Реал» хочет купить Гарри Кейна Ранее, сам Кейн сообщал о том, что возможно покинет «Тоттенхэм» после окончания текущего сезона.