Космос
Политика Сегодня«Роскосмос» сократит вдвое число пилотируемых запусков к МКС
Число запусков сократят, поскольку с 2020 года к МКС начнут летать космические корабли из США. Согласно данным «РК-СТрахование», пуски запланированы на второй и четвертый кварталы следующего года. Кроме двух пилотируемых кораблей «Союз», к станции отправят три космических грузовика «Прогресс МС».
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Количество запусков сократят, поскольку с 2020 года к МКС должны начать летать американские корабли. Согласно материалам "РК-Страхование", пуски планируются на второй и четвертый кварталы 2020 года. Кроме двух пилотируемых кораблей к станции в 2020 году отправятся три "грузовика" "Прогресс МС".РИА Новостивчера в 18:01
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«Роскосмос» сократит число запусков к МКС, начнут летать американцы
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