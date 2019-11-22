Космос

РБКРБК«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде

Неизвестный ранее малый астероид, сопоставимый по размеру с челябинским метеоритом, приближается к Земле, сообщается на сайте «Роскосмоса». Объект 6 ноября обнаружила система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве в районе села Передовое Амурской области.
Читать в источнике
Комментировать398
с чего всё началось
На сайте «Роскосмоса» сообщается
, что контрольная проверка по базе данных Центра малых планет Международного астрономического союза показала, что объект ранее не наблюдался и является новым астероидом.
Дождь15:00

Подробнее о событии

Об опасности приближающегося к Земле астероида рассказали астрономы

Газета.Ru21:06

Астроном рассказал об опасности приближающегося к Земле астероида

RT на русском21:29

Оценена опасность обнаруженного рядом с Землей астероида

Lenta.ru21:27

Астроном рассказал об опасности приближающегося к Земле метеорита. «Их летают тысячи»

URA.Ru22:09

Астрономы оценили опасность от летящего на землю астероида

РБК16:04

Российские астрономы открыли потенциально опасный астероид, сравнимый с челябинским метеоритом

Эхо Москвы13:31

Астероид приблизился к Земле: Филипп Романов выложил видео астрономического явления

Наше Москворечье-Сабурововчера в 03:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 22:22, Ашберн
Хоккей

«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси», Малкин набрал одно очко

Sportbox.RU 21:38
Фигурное катание

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Известия 04:45
Происшествия

В Якутии 14-летняя школьница погибла в ванной, заряжая телефон

В Якутии 14-летняя школьница погибла в ванной, заряжая телефон.
Авторадио 09:55
Политика

Малайзия призвала обнародовать все доказательства по крушению MH17

Expert.ru вчера в 06:00
Политика

США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии

США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
РИА Новости 16:54
Общество

Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом

В России с каждым годом уменьшается аудитория зрителей телевидения и растёт численность людей, черпающих информацию в соцсетях и видеохостингах интернета, заявила 22 ноября главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».
REGNUM 15:14
Футбол

«Барселона» определилась с трансферными приоритетами на лето 2020 года

Чемпионат 13:05
Общество

Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России

Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
REGNUM 20:13
Происшествия

Прокуратура усомнилась в качестве экспертизы теплосетей в Пензе

Напомним, 19 ноября в Пензе автомобиль с людьми упал в яму с кипятком, образовавшуюся на месте порыва трубы теплосетей.
Российская газета 09:59
Происшествия

В Москве аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб

Lenta.ru 05:20
Футбол

Чемпионат России. «Локомотив» победил «Тамбов»

Sports.ru 01:28
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны

Госдума в четверг, 21 ноября, приняла в третьем окончательном чтении закон o запрете продажи электронных гаджетов без российского программного обеспечения.
Известия вчера в 18:56
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости 11:18
Музыка

Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт

OAnews 10:54
Спорт

Комитет WADA рекомендует лишить РУСАДА статуса соответствия

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендует исполкому организаци признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается на сайте WADA.
Коммерсантъ 17:38
Кино

Шахназаров осудил превращение кино в антироссийскую пропаганду

Как заявил режиссер, «кино должно показывать все недостатки общества», но «должно быть равновесие».
Взгляд.ру 16:35
Политика

Джонсон уподобил влияние России на Brexit бермудскому треугольнику

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе дебатов отверг предположения о том, что вмешательство России повлияло на результаты референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.
РБК 21:25
Общество

Утверждена антитабачная концепция до 2035 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил так называемую "антитабачную" концепцию до 2035 года, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Общественное телевидение России 08:03
Космос

Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса вчера в 01:47
Происшествия

У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Коммерсантъ FM 13:38
Общество

Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Известия 20:08
Армия и оружие

В Турции изучают совместимость F-35 и С-400

Rambler News Service 04:41
Финансы

Спрос российских банков на евро достиг годового максимума

В сентябре 2019 года спрос российских банков на евро достиг рекордных за последний год показателей и опередил спрос на доллар более чем в два раза, следует из данных Банка России (ЦБ).
Коммерсантъ вчера в 02:29
Транспорт

Путин поблагодарил Собянина, Воробьева и Белозерова за открытие МЦД

Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).
РИА Новости вчера в 06:31
Политика

Паромное сообщение между Крымом и Турцией пока не возобновлено

Крым опроверг информацию о возобновлении паромного сообщения между Крымом и Турцией.
Travel Russian News 09:09
Экономика

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода.
РБК 01:00
Армия и оружие

Око за око: ветеран боевых действий оправдал казнь игиловца в Сирии

Лактионов назвал действия бойцов ЧВК «Вагнера», ликвидировавших террориста запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», оправданными.
Новые Известия 15:44
Гаджеты

В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с 4G

В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с поддержкой мобильной связи 4G.
Актуальные Новости вчера в 18:09
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ вчера в 14:21
Здоровье

Кардиолог Центра Алмазова рассказала, как держать давление под контролем без лекарств

Висцеральный жир гормонально активен и вырабатывает в кровоток вещества, повышающие уровень давления, холестерина, сахара.
Доктор Питер 02:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное