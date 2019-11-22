Космос
РБК«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде
Неизвестный ранее малый астероид, сопоставимый по размеру с челябинским метеоритом, приближается к Земле, сообщается на сайте «Роскосмоса». Объект 6 ноября обнаружила система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве в районе села Передовое Амурской области.
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с чего всё началось
На сайте «Роскосмоса» сообщается, что контрольная проверка по базе данных Центра малых планет Международного астрономического союза показала, что объект ранее не наблюдался и является новым астероидом.Дождь15:00
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