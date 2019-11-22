с чего всё началось

Неизвестный ранее малый астероид, сопоставимый по размеру с челябинским метеоритом, приближается к Земле, сообщается на сайте «Роскосмоса». Объект 6 ноября обнаружила система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве в районе села Передовое Амурской области.

«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде

Фигурное катание Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.

Политика США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Общество Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом В России с каждым годом уменьшается аудитория зрителей телевидения и растёт численность людей, черпающих информацию в соцсетях и видеохостингах интернета, заявила 22 ноября главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Общество Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.

Происшествия Прокуратура усомнилась в качестве экспертизы теплосетей в Пензе Напомним, 19 ноября в Пензе автомобиль с людьми упал в яму с кипятком, образовавшуюся на месте порыва трубы теплосетей.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.

Спорт Комитет WADA рекомендует лишить РУСАДА статуса соответствия Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендует исполкому организаци признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается на сайте WADA.

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Происшествия У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.

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Транспорт Путин поблагодарил Собянина, Воробьева и Белозерова за открытие МЦД Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).