Космос
РИА Новости«Роскосмос» сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида
Минимальное расстояние между центром Земли и небесным телом составило 139 тысяч 410 километров. "По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 метров, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года", — отметили в "Роскосмосе".
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с чего всё началось
«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землей, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км», — сообщается на сайте корпорации в пятницу, 22 ноября.Известиявчера в 14:41
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Астрономы РФ открыли потенциально опасный астероид, сравнимый с Челябинским метеоритом
ТАСС Наука вчера в 13:06
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