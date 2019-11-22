Космос

РИА НовостиРИА Новости«Роскосмос» сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида

Минимальное расстояние между центром Земли и небесным телом составило 139 тысяч 410 километров. "По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 метров, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года", — отметили в "Роскосмосе".
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с чего всё началось
На сайте «Роскосмоса» сообщается
, что контрольная проверка по базе данных Центра малых планет Международного астрономического союза показала, что объект ранее не наблюдался и является новым астероидом.
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