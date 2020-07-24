Трудности возникли накануне во время стыковки грузового корабля "Прогресс МС-15" с российским сегментом Международной космической станции, однако они не помешали проведению стыковки в автоматическом режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".

с чего всё началось

При стыковке космического грузового корабля «Прогресс МС-15» к МКС произошли проблемы, сообщили «РИА Новости» в «Роскосмосе». При этом возникшие трудности не помешали проведению стыковки в автоматическом режиме.

Роскосмос сообщил о проблемах при стыковке «Прогресса» к МКС

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