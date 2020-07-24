Космос
РИА Новости«Роскосмос» сообщил о проблемах при стыковке «Прогресса» с МКС
Трудности возникли накануне во время стыковки грузового корабля "Прогресс МС-15" с российским сегментом Международной космической станции, однако они не помешали проведению стыковки в автоматическом режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
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В Турции в Святой Софии проводится первый с 1934 года пятничный намаз (мусульманская молитва).
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В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле
Неизвестный расстрелял бизнесмена в его автомобиле в Киевской области, правоохранители ищут вооруженного злоумышленника, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
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