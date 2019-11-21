с чего всё началось

«Роскосмос» сообщил об обнаружении сближающегося с Землей ранее неизвестного малого астероида, сопоставимого по размеру с Челябинским метеоритом. Он имеет поперечный размер 10–15 м и находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года.

«Роскосмос» сообщил о сближающемся с Землей неизвестном астероиде

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