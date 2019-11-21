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Известия«Роскосмос» сообщил о сближающемся с Землей неизвестном астероиде
«Роскосмос» сообщил об обнаружении сближающегося с Землей ранее неизвестного малого астероида, сопоставимого по размеру с Челябинским метеоритом. Он имеет поперечный размер 10–15 м и находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года.
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с чего всё началось
Как отмечается, объект был обнаружен 6 ноября в районе села Передовое Амурской области в интервале наибольшего сближения, при этом минимальное расстояние от центра Земли составило 139 тыс. 410 км.RT на русском14:37
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Астероид приблизился к Земле: Филипп Романов выложил видео астрономического явления
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