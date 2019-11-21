Общество
РБК«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде
Неизвестный ранее малый астероид, сопоставимый по размеру с челябинским метеоритом, приближается к Земле, сообщается на сайте «Роскосмоса». Объект 6 ноября обнаружила система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве в районе села Передовое Амурской области.
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с чего всё началось
Как отмечается, объект был обнаружен 6 ноября в районе села Передовое Амурской области в интервале наибольшего сближения, при этом минимальное расстояние от центра Земли составило 139 тыс. 410 км.RT на русском14:37
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Астероид приблизился к Земле: Филипп Романов выложил видео астрономического явления
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