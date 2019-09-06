Армия и оружие

Pravda.RuPravda.Ru«Роскосмос» создаст новую ракету

Роскосмос планирует создать новую ракету "Союз-6" на базе планируемого к разработке "Союза-5". Об этом сегодня заявил представителям СМИ глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
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«Роскосмос» создаст новую ракету «Союз-6»

"Роскосмос" планирует создать новую ракету среднего класса, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он отметил, что сейчас "в полный рост" идет разработка ракеты "Союз-5", которую предполагается запускать с комплекса "Байтерек" в Казахстане.
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