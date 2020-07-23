Космос

РБКРБККосмический корабль «Прогресс МС-15» пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает «Роскосмос» в Facebook.
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«Прогресс МС-15» установил рекорд по времени полёта к МКС

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Космический грузовой корабль «Прогресс МС-15» установил рекорд по времени полета до МКС

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Москва 24 09:15
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Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов страны для их защиты от падения сырьевых цен.
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МИД Эстонии вызвал посла России для выражения протеста

Посла России вызвали в МИД Эстонии по историческому вопросу, сообщает РИА Новости. Вопрос касается присоединения Эстонии к СССР.
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В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер

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На сегодняшний день точно неизвестно, по какой причине происходит утечка метана.
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Disney перенесла премьеру фильма «Мулан» на неопределенный срок

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