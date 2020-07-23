Космос
РБККосмический корабль «Прогресс МС-15» пристыковался к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает «Роскосмос» в Facebook.
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Футбол
Московский «Спартак» намерен предложить контракт Кокорину
Gazeta.SPb вчера в 09:50
Путешествия
Госдума пообещала денег тем, кто будет отдыхать в России. Рассказываем, как их получить
Рассчитывать на компенсацию потраченных на отпуск денег вы можете, если купите туры с 15 августа по 20 декабря.
НГС.Кемерово 21:00
Происшествия
Обвиняемый в убийстве чеченского блогера в Австрии находится в тюрьме
Подозреваемый в совершении убийства чеченского блогера, бежавшего в Австрию из России, уже отбывает наказание за другое преступление и проведет в тюрьме еще один год, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя прокуратуры Корнойбурга.
РЕН ТВ 05:02
Политика
Дегтярев провел первые перестановки в руководстве Хабаровского края
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел первые кадровые перестановки в руководстве региона.
РБК 21:43
Шоу-бизнес
Ребенок станет мамой во второй раз
Вести.Ru 10:49
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости 18:18
Здоровье
В Республике Алтай за сутки выявили еще 20 зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки в Республике Алтай было выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Банкфакс 21 июля в 23:43
Единоборства
Шлеменко дал свой прогноз на бой Александра Емельяненко с Исмаиловым
Александр Шлеменко, бывший чемпион Bellator, рассказал, что думает о предстоящем поединке между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.
CT news вчера в 05:29
Происшествия
ФСБ объявила, что пресекла подготовку теракта в Кабардино-Балкарии
Представители спецслужбы говорят, что нападение готовили боевики одной из запрещенных ближневосточных террористических организаций.
Эхо Москвы вчера в 09:32
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Родители более 90% детей в РФ получили "президентские" выплаты.
Piter.tv 08:49
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 16:13
Авто
Fiat Chrysler начнет выпускать беспилотники
Letnews.ru 04:46
Авто
В Украине начались продажи «ГАЗелей» под брендом HDC
Местная рекламная кампания направлена на то, что под брендом HDC в продажу поступят аналоги «ГАЗелей».
32CARS.ru 21 июля в 02:59
Космос
Для космонавтов планируют разработать хлеб для бутербродов
Специалисты российского НИИ хлебопекарной промышленности адаптируют для рациона космонавтов хлеб-питу, в которую можно будет заворачивать начинку.
ТАСС 13:05
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 13:40
Шоу-бизнес
Игорь Крутой поделился семейным видео с дня рождения дочери
Знаменитый папа души не чает в своей девочке. В личном блоге композитор решил показать теплое видео с дня рождения любимой дочери.
Летидор 05:20
Здоровье
Солдатова заявила, что Омская область до сих пор находится на плато
На пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Доме журналистов, глава областного Миндзрава выразила мнение, что в регионе стабильная обстановка в ситуации с коронавирусом.
Om1.ru 10:10
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Жоау Мариу
Португальский игрок футбольного клуба «Локомотив» Жоау Мариу принял решение покинуть команду.
CT news 12:28
Общество
Еще несколько девушек обвинили Михаила Скипского в домогательствах
Михаила Скипского в домогательствах, передает телеканал Москва 24. Девушки заявили, что на тот момент они были несовершеннолетними.
Москва 24 09:15
Хоккей
Новый клуб НХЛ получил название «Сиэтл Кракен»
РИА Новости 12:39
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Экономика
Песков: Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов
Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов страны для их защиты от падения сырьевых цен.
RT на русском 06:44
Футбол
Дортмундская «Боруссия» вступила в борьбу за Рашицу
Дортмундская «Боруссия» намерена перехватить нападающего «Вердера» Милота Рашицу у «Лейпцига», сообщает The Telegraph.
Спорт-Экспресс 07:33
Политика
МИД Эстонии вызвал посла России для выражения протеста
Посла России вызвали в МИД Эстонии по историческому вопросу, сообщает РИА Новости. Вопрос касается присоединения Эстонии к СССР.
Невские Новости 10:32
Армия и оружие
В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер
Российская газета 18:51
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
На сегодняшний день точно неизвестно, по какой причине происходит утечка метана.
Evo-rus.com 12:28
Кино
Disney перенесла премьеру фильма «Мулан» на неопределенный срок
20 июля киностудия Warner Bros. перенесла премьеру нового фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод» на неопределенный срок.
Известия 21:34
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Наука
Ученые объяснили появление нацеленных на человека видов комаров
Авторы научной работы пришли к выводу, что основными факторами появления комаров, предпочитающих кусать людей, стали климатические изменения и развивающаяся городская среда.
Известия 11:59