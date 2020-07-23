Космос
РИА Новости«Роскосмос» установил новый рекорд по времени полета к МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета к Международной космической станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". Он добрался до МКС за три часа 18 минут и 31 секунду. Предыдущий рекорд составлял три часа 20 минут и 15 секунд, уточнили в госкорпорации.
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Общество
В Канаде гражданам посоветовали заниматься сексом через дырки в стене
ToDay News Ufa 15:10
Футбол
«Рубин» и «Ахмат» проголосовали за расширение РПЛ до 18 команд
Ранее сообщалось, что с идеей расширить чемпионат России выступили «Крылья Советов» и «Оренбург», которые вылетели в ФНЛ по итогам прошедшего сезона.
Metaratings 07:17
Общество
Масштабные кадровые изменения прошли в правительстве Забайкалья
В правительстве Забайкалья произошли новые кадровые назначения. Первым заместителем губернатора стал Андрей Кефер.
Zabnews.ru 19:50
Здоровье
В Приморье отмечен максимальный прирост числа заболевших коронавирусом
Коронавирус выявлен у 110 жителей Приморского края за прошедшие сутки, 23 июля сообщает пресс-служба краевого правительства.
ИА Красная Весна вчера в 23:19
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
Происшествия
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Волны разбили берега настолько, что некоторые особняки начали буквально сваливаться в океан.
Lenta.ru 21 июля в 10:46
Происшествия
В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер
Российская газета 18:51
Общество
Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.
RT на русском 14:57
Общество
Доктор Мясников назвал способ избавления от бессонницы
Телеведущий и российский врач Александр Мясников, более известный как доктор Мясников, рассказал о простом способе избавления от бессонницы.
Lenta.ru 18:33
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
Политика
Трамп направил федеральные силы для подавления преступности в городах
Дональд Трамп принял решение ввести в города США дополнительные силы для борьбы с преступностью.
Деловое.ТВ 03:44
Авто
Mitsubishi в 2021 году прекратит производство внедорожника Pajero
Компания Mitsubishi Motors остановит выпуск внедорожников Pajero в 2021 году, а также закроет завод, выпускающий Outlander и Delica.
Моя Москва.онлайн 12:13
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то Минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскмоу производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM 17:04
Происшествия
Мужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка в Подмосковье
Мужчина, вооруженный ножом, ворвался в одно из отделений Сбербанка в подмосковной Балашихе, сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Московской области.
РБК 19:49
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Здоровье
Названы главные факторы развития рака желудка
На сегодняшний день основной фактор риска развития рака желудка – бактерия Helicobacter pylori.
SterlitamakTime.ru 03:45
Футбол
Константин Генич: «Ларссон – луч света в темной спартаковской комнате»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич назвал лучшими новичками сезона в Тинькофф РПЛ нападающих Маркуса Берга из «Краснодара» и Джордана Ларссона из «Спартака».
Матч ТВ 16:12
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
Экономика
Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%
Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по МСФО во II квартале 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года выросла на 25,5% и составила 25,4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:11
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Футбол
«Челси» хочет обменять Кепу на тер Штегена
«Челси» интересуется вратарем «Барселоны» Марком-Андре тер Штегеном, сообщает Goal.com со ссылкой на Mundo Deportivo.
Спорт-Экспресс вчера в 09:25
Политика
Помпео заявил о крахе системы взаимодействия США и Китая
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США с Китаем.
Взгляд.ру 18:04
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Жоау Мариу
Португальский игрок футбольного клуба «Локомотив» Жоау Мариу принял решение покинуть команду.
CT news 12:28
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК вчера в 02:34
Гаджеты
Стекло Gorilla Glass Victus выдерживает падение с двух метров
Игромания.ру 16:36