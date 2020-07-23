Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета к Международной космической станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". Он добрался до МКС за три часа 18 минут и 31 секунду. Предыдущий рекорд составлял три часа 20 минут и 15 секунд, уточнили в госкорпорации.

«Роскосмос» установил новый рекорд по времени полета к МКС

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