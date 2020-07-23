Космос
РИА Новости«Роскосмос» установил новый рекорд по времени полета к МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета к Международной космической станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". Он добрался до МКС за три часа 18 минут и 31 секунду. Предыдущий рекорд составлял три часа 20 минут и 15 секунд, уточнили в госкорпорации.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 17:06, Ашберн
Политика
На Украине потребовали завести дело из-за экспериментов США над людьми
Депутаты парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием возбудить дело из-за того, что США якобы незаконно тестировали бактериологическое оружие на украинцах.
Lenta.ru 16:47
Футбол
Суркис жестко ответил фанатам «Динамо», раскритиковавшим его за назначение Луческу
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил на критику фанатов за назначение на пост главного тренера команды Мирчи Луческу.
Metaratings 16:08
Здоровье
Мурашко озвучил сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Вакцинацию россиян из групп риска от коронавируса могут начать уже в августе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:05
Политика
Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений
Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить.
Известия 12:14
Наука
Разработан тест, который выявляет рак за четыре года до проявления
Специалисты изучили кровь 120 000 человек с 2007 по 2017 годы. Ученые получили кровь больных раком до диагностирования данного заболевания.
Evo-rus.com 12:56
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
Происшествия
На Украине подожгли дом борца с коррупцией
Как сообщил сам борец с коррупцией, никто из его семьи не пострадал.
Lenta.ru 02:21
Единоборства
Майк Тайсон может провести поединок против Роя Джонса-младшего
Allboxing.ru вчера в 00:03
Футбол
Тихонов объявил об открытии своей футбольной школы в Подмосковье
Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Андрей Тихонов объявил об открытии своей футбольной школы в Долгопрудном.
RT на русском 17:01
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Здоровье
В Минздраве заявили о росте числа вирусных пневмоний в Татарстане
Проведение качественных анализов выявило в Татарстане рост числа вирусных пневмоний.
Новый Век 09:01
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Происшествия
IRIB: перехватившие иранский самолет истребители были американскими
Два истребителя, перехватившие иранский пассажирский самолет, были американскими, сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на экипаж.
Газета.Ru 16:33
Наука
Суд признал виновными фигурантов дела о гибели главы Total
Оказалось, что мужчины возбуждались и при виде женщин, и при виде мужчин своего пола.
МонаВиста 11:12
Общество
В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет
В нижнюю палату парламента внесен законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года.
Коммерсантъ 11:21
Наука
Ученые доказали, что Земля состоит из кубов
Росбалт 13:48
Армия и оружие
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
Космическое командование США обладает доказательствами, которые свидетельствуют о проведении Россией испытания космического противоспутникового оружия.
РБК 15:47
Общество
ФСБ задержала более 20 террористов в трех регионах России
Силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 09:08
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала «ноги от ушей» в фотосессии без юбки
Акцент в фотосъемке явно сделан на длинных что называется «ногах от ушей» бывшей вокалистки «ВИА Гры», да и в целом на потрясающей фигуре певицы.
Bimru.ru 07:46
Футбол
«Рубин» объявил об уходе Граната и ещё четырёх футболистов
RT на русском 03:51
Технологии
В сети появились базы данных пользователей Avito и «Юлы»
На хакерских форумах появились базы данных с информацией о пользователях электронных площадок объявлений Avito и «Юла», на это обратил внимание «Коммерсант».
РБК 15:58
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
Политика
Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Lenta.ru вчера в 15:06
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
Общество
Осажденный Сергием Среднеуральский монастырь покинули 38 человек
Из Среднеуральского женского монастыря, где после церковного суда продолжает находиться лишенный сана схиигумена Сергий (Романов), уходят люди.
Уралинформбюро 01:01
Общество
В Подмосковье с 31 июля разрешили проведение досуговых мероприятий
С 31 июля в Подмосковье разрешено проведение досуговых мероприятий.
Российская газета 14:23