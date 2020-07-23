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Игры Трейлер новой части Fable показали на Xbox Games Showcase Вашингтон, 23 июля 2020, 21:37 — REGNUM В рамках онлайн-трансляции Xbox Games Showcase показали трейлер новой игры популярной серии Fable.

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