Количество запусков сократят, поскольку с 2020 года к МКС должны начать летать американские корабли. Согласно материалам "РК-Страхование", пуски планируются на второй и четвертый кварталы 2020 года. Кроме двух пилотируемых кораблей к станции в 2020 году отправятся три "грузовика" "Прогресс МС".

с чего всё началось

В 2020 году, впервые за 10 лет, «Роскосмос» отправит к Международной космической станции (МКС) всего два пилотируемых корабля «Союз». С 2009 года Россия осуществляла по четыре таких пуска, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные «дочки» госкорпорации «РК-Стразование».

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