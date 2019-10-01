Космос
Известия«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых пусков к МКС
В 2020 году, впервые за 10 лет, «Роскосмос» отправит к Международной космической станции (МКС) всего два пилотируемых корабля «Союз». С 2009 года Россия осуществляла по четыре таких пуска, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные «дочки» госкорпорации «РК-Стразование».
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Количество запусков сократят, поскольку с 2020 года к МКС должны начать летать американские корабли. Согласно материалам "РК-Страхование", пуски планируются на второй и четвертый кварталы 2020 года. Кроме двух пилотируемых кораблей к станции в 2020 году отправятся три "грузовика" "Прогресс МС".РИА Новостивчера в 18:01
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«Роскосмос» сократит число запусков к МКС, начнут летать американцы
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Газета.Ru вчера в 17:49
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Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
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Народные новости 29 сентября в 10:09
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Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
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Рамблер вчера в 14:08
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Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Life.ru вчера в 06:12
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Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
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Коллектив театра "Ленком" обратился с просьбой к министру культуры РФ и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить Марка Варшавера директором - худруком театра, сообщил РИА Новости глава общественного объединения "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.
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С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд
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Комсомольская правда вчера в 13:00
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По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
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Акция невиданной щедрости: AMD дарит AAA-игру покупателям видеокарт
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Космос
Названо место скопления инопланетных зондов
Американский физик Джеймс Бенфорд (James Benford) предположил, что ко-орбитальные небесные тела, которые двигаются по той же орбите, что и Земля, могут быть инопланетными зондами.
Lenta.ru вчера в 20:02
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WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
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РИА Новости вчера в 18:27
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Политика
Депутаты из Литвы объявили бойкот осенней сессии ПАСЕ из-за России
Двое представителей делегации Литвы в ПАСЕ - член консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Эммануэлис Зингерис и либерал Симонас Гентвилас решили не посещать осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак солидарности с Украиной.
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Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США
По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК вчера в 11:28