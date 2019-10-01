Космос
Известия«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых пусков к МКС
В 2020 году, впервые за 10 лет, «Роскосмос» отправит к Международной космической станции (МКС) всего два пилотируемых корабля «Союз». С 2009 года Россия осуществляла по четыре таких пуска, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные «дочки» госкорпорации «РК-Стразование».
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Количество запусков сократят, поскольку с 2020 года к МКС должны начать летать американские корабли. Согласно материалам "РК-Страхование", пуски планируются на второй и четвертый кварталы 2020 года. Кроме двух пилотируемых кораблей к станции в 2020 году отправятся три "грузовика" "Прогресс МС".РИА Новостивчера в 18:01
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«Роскосмос» сократит число запусков к МКС, начнут летать американцы
Московский Комсомолецвчера в 19:11
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 01:34, Вашингтон
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Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
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РИА Новости вчера в 10:23
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Lenta.ru вчера в 08:53
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РИА Новости вчера в 18:27
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Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
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«Барселона» ищет замену Суаресу
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Размещение российской военно-воздушной базы в Белоруссии не имеет никакого смысла, заявил в интервью РБК министр иностранных дел республики Владимир Макей.
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В России стартовали продажи нового кроссовера Audi Q3 с полным приводом.
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Украинский шоумен рассказал о русификации Львова
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