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ТАСС
ТАСС

Роскосмос: величина утечки воздуха на МКС превышает нормативную

Утечка воздуха за борт Международной космической станции (МКС) из российского модуля "Звезда" превышает величину нормативных утечек, которые есть на станции постоянно, в связи с чем может потребоваться дополнительная доставка кислорода на станцию, сообщил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев.В источнике
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Эхо Москвы

В НАСА заверили, что проблема с утечкой воздуха на МКС вскоре будет решена

Эхо Москвы23:12
ТАСС

В NASA сообщили, что проблему с утечкой воздуха на МКС вскоре решат

ТАССвчера в 15:25
Известия

В «Роскосмосе» заявили о превышении нормы утечки воздуха на МКС

Известиявчера в 12:59
Газета.Ru

Утечка воздуха на МКС превысила норму

Газета.Ruвчера в 12:01
РИА Новости

«Роскосмос» назвал вероятное место утечки воздуха в российском модуле МКС

РИА Новостивчера в 12:10
Комсомольская правда

Величина утечки воздуха на МКС превысила нормативную, сообщили в Роскосмосе

Комсомольская правдавчера в 12:02
Взгляд.ру

Утечка воздуха на МКС произошла в российском модуле

Взгляд.рувчера в 11:01

Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в тексте.
Lenta.ru21:50
963

Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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Microsoft обвинила Россию в большинстве кибератак

Компания Microsoft сообщила, что за последний год (с июля 2019 года по июнь 2020 года) большая часть регистрируемых корпорацией кибератак были связаны с действиями России, а также Ирана, Китая и Северной Кореи.
РБК01:17

В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известиявчера в 00:35
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ВС Азербайджана уничтожили позиции двух батальонов ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило о ликвидации позиции 1-го батальона 5-го мотострелкового полка, дислоцированного вблизи населенного пункта Гасангая Тертерского района и 1-го батальона 6-го мотострелкового полка ВС Армении, расположенного в Талышском направлении.
Вестник Кавказа23:05
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Грузия отказывает Азербайджану и Армении в военном транзите

Глава парламентского комитета обороны и безопасности Ираклий Сесиашвили заявил о том, что власти страны приняли решение запретить транзит оружия через свою территорию Армении и Азербайджану.
Газета.Ruвчера в 15:02
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Опубликовано видео попадания ракеты в азербайджанский военный вертолёт

Министерство обороны Армении опубликовало видео, на котором запечатлён момент попадания зенитной управляемой ракеты, выпущенной, по некоторым данным, ЗРК «Оса», в азербайджанский военный вертолёт.
Avia.pro01:15
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