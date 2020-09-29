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Утечка воздуха за борт Международной космической станции (МКС) из российского модуля "Звезда" превышает величину нормативных утечек, которые есть на станции постоянно, в связи с чем может потребоваться дополнительная доставка кислорода на станцию, сообщил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев.