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ТАСС
ТАСС

Роскосмос: величина утечки воздуха на МКС превышает нормативную

Утечка воздуха за борт Международной космической станции (МКС) из российского модуля "Звезда" превышает величину нормативных утечек, которые есть на станции постоянно, в связи с чем может потребоваться дополнительная доставка кислорода на станцию, сообщил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев.В источнике
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Газета.Ru

Утечка воздуха на МКС превысила норму

Газета.Ruвчера в 12:01
ТАСС

В NASA сообщили, что проблему с утечкой воздуха на МКС вскоре решат

ТАССвчера в 15:25
Комсомольская правда

Величина утечки воздуха на МКС превысила нормативную, сообщили в Роскосмосе

Комсомольская правдавчера в 12:02
Эхо Москвы

В НАСА заверили, что проблема с утечкой воздуха на МКС вскоре будет решена

Эхо Москвы23:12
РИА Новости

«Роскосмос» назвал вероятное место утечки воздуха в российском модуле МКС

РИА Новостивчера в 12:10
Известия

В «Роскосмосе» заявили о превышении нормы утечки воздуха на МКС

Известиявчера в 12:59
Взгляд.ру

Утечка воздуха на МКС произошла в российском модуле

Взгляд.рувчера в 11:01

Самозамещение: за рубежом отказались от поставок систем для самолетов РФ

Зарубежные поставщики комплектующих для отечественной авиации одновременно отказались от сотрудничества с Россией, заявил глава департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Василий Шпак.
Самозамещение: за рубежом отказались от поставок систем для самолетов РФ
Радио Sputnik02:37
1

На экс-главу Сибирского отделения РАН завели дело о мошенничестве

Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении бывшего председателя Сибирского отделения РАН Александра Асеева, сообщила РИА Новости в среду представитель следственного управления СК РФ по региону Анастасия Кулешова.
РИА Новости01:42
1

В Киеве потребовали отставки замглавы контактной группы по Донбассу

По словам руководителя офиса Зеленского, официальная позиция Украины, которую определяют президент и Верховная рада, состоит из двух пунктов: в стране продолжается война, "в которой Россия — сторона конфликта, а не наблюдатель" (Россия участие кадровых военнослужащих в конфликте на востоке Украины отрицает); Украина настаивает на полной деоккупации и возвращении всех территорий.
РБК19:01
3

Microsoft обвинила Россию в большинстве кибератак

Компания Microsoft сообщила, что за последний год (с июля 2019 года по июнь 2020 года) большая часть регистрируемых корпорацией кибератак была связана с действиями России, а также Ирана, Китая и Северной Кореи.
РБК01:17
3

Минтруд хочет продлить заочное переосвидетельствование инвалидности

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич направил обращение главе Минтруда Антону Котякову с просьбой продлить на шесть месяцев действие временного порядка признания лица инвалидом.
РИА Новости23:06
2

«КамАЗ» не работает над электрическим преемником «Оки»

Олег Афанасьев уточняет, что создание легкового электрокара - одно из направлений научно-исследовательской работы, но далеко не главное, ведь ключевыми являются разработки в сфере грузового и пассажирского транспорта.
Новые автомобили22:07
106

В Москве закрыли 62 магазина за нарушения масочно-перчаточного режима

Несколько детских магазинов и салонов красоты временно закрыли в Москве из-за нарушения масочно-перчаточного режима, сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости02:49