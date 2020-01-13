Космос

Газета.RuГазета.RuРоскосмос выделит на корабль «Орел» 8 млрд рублей

Уточняется, что в 2021-м Роскосмос намерен заказать "создание второго летного изделия" за 8,1 млрд рублей. В декабре 2019 года стало известно, что "Энергия" запросила у Роскосмоса дополнительно 18 млрд руб. на разработку корабля.
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