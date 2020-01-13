Космос
Газета.RuРоскосмос выделит на корабль «Орел» 8 млрд рублей
Уточняется, что в 2021-м Роскосмос намерен заказать "создание второго летного изделия" за 8,1 млрд рублей. В декабре 2019 года стало известно, что "Энергия" запросила у Роскосмоса дополнительно 18 млрд руб. на разработку корабля.
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Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов
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В Госдуме предложили освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) россиян с доходом ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда).
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Мать одного из лицеистов, Мария Куклина – сама врач по профессии, оценила ситуацию и осталась недовольна принятыми мерами.
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Политика
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Строительство газопровода «Северный поток-2» должно быть окончено. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Шоу-бизнес
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Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Происшествия
На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Общество
ФСИН предлагают наделить правом официального предостережения
У сотрудников уголовно-исполнительной системы может появиться дополнительное полномочие - официально предостерегать граждан, находящихся за решёткой, от неправомерного поведения.
Здоровье
В Красноярском крае коллектив больницы собирает подписи против назначенного главврача
В Новоселовском районе медики протестуют против назначения нового руководителя районной больницы и даже собирают подписи за его отставку.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Футбол
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал самого влиятельного, на его взгляд, человека в российском футболе.
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Новый смартфон получит экран с частотой 144 Гц
Разработчики смартфона из игровой линейки Nubia Red Devil решили подарить своей новинке экран с частотой обновления картинки 144 Гц.
Авто
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото
В начале февраля компания Renault представит предвестника нового ультрабюджетного паркетника.
Биатлон
Экс-биатлонист Тихонов назвал дураком и идиотом Губерниева
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал журналиста и телекомментатора Дмитрия Губерниева дураком.
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Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет
Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году.
Футбол
Расхлебывать Кашшаи: кто пришел исправлять ошибки российских судей
Российский футбольный союз назначил главой департамента судейства знаменитого венгерского арбитра Виктора Кашшаи.