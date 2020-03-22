Космос

ИзвестияИзвестия«Роскосмос» вывел на орбиту 34 спутника связи OneWeb

«Роскосмос» вывел на орбиту 34 британских спутника связи с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б». Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщила компания OneWeb.
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Более 30 спутников связи OneWeb успешно вывели на орбиту

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Cпутники OneWeb выведены на орбиту

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На ракете «Союз» выведены на орбиту 34 спутника OneWeb

REGNUMвчера в 20:13

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Рогозин сообщил об успешном выводе на орбиту всех спутников OneWeb

РБКвчера в 20:05

Россия вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb

РИА Новостивчера в 18:06

Разгонный блок «Фрегат-М» с 34 спутниками OneWeb отделился от третьей ступени ракеты «Союз»

Эхо Москвывчера в 13:33
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