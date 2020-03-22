Космос
Известия«Роскосмос» вывел на орбиту 34 спутника связи OneWeb
«Роскосмос» вывел на орбиту 34 британских спутника связи с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б». Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщила компания OneWeb.
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Разгонный блок «Фрегат-М» с 34 спутниками OneWeb отделился от третьей ступени ракеты «Союз»
Эхо Москвывчера в 13:33
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США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
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Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
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Тысячи криптомайнеров присоединились к борьбе с COVID-19
Участие в проекте системы Folding@home приняли тысячи криптомайнеров, сообщает 20 марта портал ZDNet.
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Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции
Появилось фотография оригинального бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
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Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
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Санкт-Петербург, 21 марта 2020, 22:38 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично наградил ведомственной медалью «Доблесть и отвага» петербуржца Александра Бойцова.
Авто
ГАЗ восстановит свои заброшенные прототипы
Пресс-служба «Группы ГАЗ» поделилась информацией о том, что планируется реконструкция музея истории ГАЗ, в ходе которой будет увеличена экспозиция, что позволит разместить как новые модели, так и некоторые интересные прототипы и мелкосерийных версии.
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Лионель Месси уходит из «Барселоны»
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Издание Мilitary Watch Magazine включило два российских танка в рейтинг лучших танков мира.
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Назван способ США убрать Россию из Сирии
По мнению эксперта, для уничтожения ВКС России на базе Хмеймим достаточно 300–400 американских ракет BGM-109 Tomahawk.
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
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"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - отметили в ведомстве.
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В конце концов, как выяснилось, страсть к гречке — это не больше, чем историческое наследие.
Общество
Роспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны в Москве
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Футбол
У Феллайни после возвращения в Китай выявили коронавирус
За пределами КНР случаи заражения были выявлены почти в 190 странах, включая Россию.
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Москвич убил жену и ее родителей
Происшествия
Пожар на складе в Дмитрове локализован
Крупный пожар на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в подмосковном Дмитрове локализован.
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В Красноярске зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Красноярске выявлен в начале недели. Пациент мужчина, который вернулся из Австрии.
Общество
В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
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Влад Кадони расстался с экс-участницей «ДОМа-2» Ксенией Шаповал
Еще совсем недавно Влад Кадони думал о свадьбе с экс-участницей «ДОМа-2» Ксенией Шаповал.
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Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки
Компания Apple наложила ограничения на онлайн-продажу своих гаджетов - при заказе iPhone на официальном сайте покупатель может заказать не более двух единиц одной модели за один раз.
Экономика
Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
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Правительство подготовило новый план поддержки экономики из-за вируса
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Общество
Рассмеявшаяся из-за льгот ведущая ГТРК «Камчатка» отказалась голосовать по Конституции
Ведущая выпуска новостей на телеканале ГТРК «Камчатка» Александра Новикова отказалась принимать участие в голосовании по поправкам в Конституцию.