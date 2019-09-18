"Роскосмос" выяснил, откуда в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" взялась "дырка", однако оставит эту информацию в тайне, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

с чего всё началось

Как выяснилось позже, воздух уходил через двухмиллиметровое отверстие. Через некоторое время специалисты на Земле сделали вывод, что корпус был просверлен.

Происшествия Директора завода убили и сожгли вместе с машиной в Нижнем Новгороде Труп директора завода "Багем" Виктора Ворошилова нашли рядом со сгоревшим автомобилем в Нижнем Новгороде 17 сентября.

Футбол «Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов «Локомотив» одержал победу над немецким клубом «Байер» в матче перового тура группового этапа Лиги чемпионов.

Общество Украинский раскольник Кротов поддержал открытое письмо священников РПЦ Авторы открытого письма священнослужителей Русской, Украинской и Белорусской православных церквей Московского патриархата в защиту осужденных по «московскому делу» отказались ставить под ним подпись священника Украинской автокефальной православной церкви (обновленной) Якова Кротова, несмотря на его настоятельные просьбы.

Происшествия В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк находится в сознании Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.

Происшествия СК завел дело после перестрелки полицейских на станции метро в Москве Столичные следователи завели уголовное дело после нападения на полицейских на станции метро «Рязанский проспект».

Здоровье В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.

Финансы ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.

Транспорт Россияне забросили автомобили из-за дорогого бензина Почти половина россиян уверена, что соотечественники стали реже пользоваться личными автомобилями из-за высоких цен на бензин.

Кино Марго Робби показала первый постер своего нового фильма «Хищные птицы» В начале 2010 года на экраны выйдет новый фильм с Марго Робби "Хищные птицы".

Армия и оружие NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы» Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".

Политика Глава МИД Украины заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что он дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по предоставлению Донбассу особого статуса в составе Украины.

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Политика Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.

Общество Роскачество составило рейтинг клубничных йогуртов Роскачество исследовало клубничные йогурты 26 самых популярных брендов российского, белорусского и швейцарского производства.

Политика Главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Общество Разъяснения о льготах для предпенсионеров дал Пенсионный фонд Новые федеральные льготы, которые появились после того, как статус предпенсионера был закреплен официально.

Шоу-бизнес Соловьев раскричался из-за свадьбы Собчак и Богомолова Телеведущий Владимир Соловьев раскричался, комментируя свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Здоровье Вспышка гриппоподобной болезни убьет 80 млн человек. За два дня Эксперты предупреждают, что вспышка гриппоподобной болезни может убить 80 миллионов человек по всему миру менее чем за два дня, сообщил The Sun.

Футбол Сергей Галицкий подарил КубГУ новое футбольное поле В сентябре на стадионе КубГУ завершили укладку нового современного футбольного газона.