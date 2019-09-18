"Роскосмос" выяснил, откуда в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" взялась "дырка", однако оставит эту информацию в тайне, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

с чего всё началось

Как выяснилось позже, воздух уходил через двухмиллиметровое отверстие. Через некоторое время специалисты на Земле сделали вывод, что корпус был просверлен.

Происшествия Разбивший машину олигарха рабочий стал банкротом В Челябинске признан банкротом рабочий, который разбил машину бизнесмена Александра Аристова и не смог выплатить назначенные судом более 3 млн рублей.

Происшествия Президент банка «Прайм Финанс» задержан в Петербурге В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали директора банка "Прайм Финанс" Михаила Табунова.

Футбол ЦСКА со счетом 1:5 проиграл «Лудогорцу» в Лиге Европы ЦСКА со счетом 1:5 проиграл «Лудогорцу» в Лиге Европы Вслед за «Краснодаром», который в гостях пропустил пять безответных голов от швейцарского «Базеля», на старте группового этапа потерпел громкую неудачу ЦСКА.

Шоу-бизнес Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.

Политика Российская разведка занялась сбором данных об атаке на саудовские НПЗ Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, комментируя обвинения в адрес Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил, что нельзя делать выводы, не имея твердых доказательств.

Политика Россия предложила Украине продлить транзит газа На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.

Происшествия Задержан бывший вице-президент «Анжи» Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов задержан в Дагестане.

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

Космос На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение Астрономы при изучении большого массива изображений кометы Чурюмова-Герасименко (67P/CG), полученных миссией Rosetta Европейского космического агентства ESA, обнаружили свидетельства любопытного передвижения валунов по поверхности и следы драматического обрушения скал.

Происшествия В Турции российских детей облили горящим маслом Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.

Хоккей «Авангард» победил «Салавата Юлаева» в матче КХЛ В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» на выезде победил клуб «Салават Юлаев».

Шоу-бизнес Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек» Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.

Политика Лавров заявил о необратимой трансформации мирового порядка Процесс трансформации мирового порядка стал необратимым, несмотря на сопротивление западных стран.

Наука Облик женщины возрастом 7,5 тысячи лет воссоздали по останкам Как сообщил портал Archaeology News Network, окаменелые останки женщины, которая жила на территории современного Гибралтара около 7,5 тысячи лет назад, обнаружили в 1996 году под скалой Кальпея.

Армия и оружие В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Политика МИД Кубы осудил решение США о высылке двух своих дипломатов при ООН В четверг, 19 сентября, официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус сообщила, что Вашингтон принял решение выдворить из страны двух кубинских дипломатов.