Космос
Телеканал Санкт-Петербург«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Как выяснилось позже, воздух уходил через двухмиллиметровое отверстие. Через некоторое время специалисты на Земле сделали вывод, что корпус был просверлен.
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с чего всё началось
"Роскосмос" выяснил, откуда в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" взялась "дырка", однако оставит эту информацию в тайне, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.РИА Новостивчера в 06:35
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ЦСКА со счетом 1:5 проиграл «Лудогорцу» в Лиге Европы
ЦСКА со счетом 1:5 проиграл «Лудогорцу» в Лиге Европы Вслед за «Краснодаром», который в гостях пропустил пять безответных голов от швейцарского «Базеля», на старте группового этапа потерпел громкую неудачу ЦСКА.
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Tesla Model 3 вошла в список самых безопасных автомобилей IIHS
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Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
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Российская разведка занялась сбором данных об атаке на саудовские НПЗ
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Задержан бывший вице-президент «Анжи»
Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов задержан в Дагестане.
BFM.ru 08:36
Наука
Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника
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Шоу-бизнес
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Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
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На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение
Астрономы при изучении большого массива изображений кометы Чурюмова-Герасименко (67P/CG), полученных миссией Rosetta Европейского космического агентства ESA, обнаружили свидетельства любопытного передвижения валунов по поверхности и следы драматического обрушения скал.
Российская газета 07:18
Происшествия
В Турции российских детей облили горящим маслом
Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
Lenta.ru 19:36
Хоккей
«Авангард» победил «Салавата Юлаева» в матче КХЛ
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» на выезде победил клуб «Салават Юлаев».
RT на русском 12:57
Политика
Владимир Путин встретится под Оренбургом с президентом Киргизии
РИА Оренбуржье 09:46
Культура
Хидэо Кодзима приедет в Москву на «Игромир-2019»
Афиша Daily 07:56
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Кино
Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»
Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
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Лавров заявил о необратимой трансформации мирового порядка
Процесс трансформации мирового порядка стал необратимым, несмотря на сопротивление западных стран.
ТАСС 17:11
Футбол
Лорис Кариус: «Беру на себя ответственность за первый гол»
Вы можете злиться и разочаровываться. Я беру на себя ответственность за первый гол.
Спорт-Экспресс 18:35
Наука
Облик женщины возрастом 7,5 тысячи лет воссоздали по останкам
Как сообщил портал Archaeology News Network, окаменелые останки женщины, которая жила на территории современного Гибралтара около 7,5 тысячи лет назад, обнаружили в 1996 году под скалой Кальпея.
Телеканал 360° вчера в 09:45
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии
Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.
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Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
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WomanHit.ru вчера в 09:51
Политика
МИД Кубы осудил решение США о высылке двух своих дипломатов при ООН
В четверг, 19 сентября, официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус сообщила, что Вашингтон принял решение выдворить из страны двух кубинских дипломатов.
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Наука
Пиво препятствует развитию диабета второго типа
Китайские ученые сообщили, что ежедневное употребление такого слабоалкогольного напитка как пиво является дополнительным профилактическим средством от возможности наступления диабета второго типа.
В городе R 15:49
Политика
США одобрили военную помощь Украине на $250 млн
Палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила военную помощь Украине.
Газета.Ru 19:27