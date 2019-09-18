Космос

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-Петербург«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Как выяснилось позже, воздух уходил через двухмиллиметровое отверстие. Через некоторое время специалисты на Земле сделали вывод, что корпус был просверлен.
Читать в источнике
Комментировать278
с чего всё началось

«Роскосмос» выяснил причины появления «дыры» в обшивке «Союза»

"Роскосмос" выяснил, откуда в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" взялась "дырка", однако оставит эту информацию в тайне, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новостивчера в 06:35

Подробнее о событии

Путину рассказали о происхождении дырки в «Союзе»: Рогозин раскрыл тайну

Московский Комсомолец08:58

Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»

Известия07:15

Рогозин отказался раскрыть причины появления отверстия в «Союзе МС-09»

ТАССвчера в 07:00

О происхождении «дырки» в «Союзе» доложено руководству страны

Взгляд.ру04:55

Источник: президенту сообщили причины появления отверстия в «Союзе»

РИА Новости04:38

Путину доложили о причинах появления дыры в обшивке «Союза»

URA.Ru05:58

Рогозин решил не раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

РБКвчера в 06:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:13, Вашингтон
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Шоу-бизнес

Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»

Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Игры

Sony в 2020 году может выпустить приставки PS5 и PS5 Pro

Дни24 12:50
Политика

Россия предложила Украине продлить транзит газа

На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:53
Армия и оружие

В России появилась ракета с недостижимой дальностью действия

«Совершенно секретно»: Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что дальность действия отечественных ракет Х-101 пока недостижима ни для одной из стран.
Совершенно секретно вчера в 06:54
Происшествия

В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

REGNUM 03:04
Происшествия

Второй расстрелянный на «Рязанском проспекте» полицейский умер

Газета.Ru вчера в 14:52
Авто

Toyota выпустила роскошный кабриолет для императора Японии

Кабриолет на базе Toyota Century выпущен в единственном экземпляре.
AutoNews 09:26
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Общество

Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии

В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Шоу-бизнес

«Критическое состояние» Анастасии Заворотнюк не подтверждено

Напомним, что родные и близкие Завортнюк по-прежнему не дают никаких комментариев.
Молодежная газета (Уфа) 11:59
Спорт

Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с булавами на ЧМ

Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике.
Газета.Ru 12:31
Общество

Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье

Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Теннис

Медведев победил Донского в Санкт-Петербурге

В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем пары Андрей Рублев (Россия) Ричардас Беранкис (Литва).
Советский спорт 13:32
Происшествия

Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 8 суток

Мещанский районный суд Москвы арестовал на восемь суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, передает «Медиазона».
Ведомости 14:04
Политика

В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера

По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Кино

Шварценеггер записал шутливое видео с ножами для Сталлоне

Актер Арнольд Шварценеггер записал ролик для своего друга Сильвестра Сталлоне и выложил его на своей странице в Instagram.
ТК Звезда 11:54
Происшествия

Моряки КНДР напали на российских пограничников в Японском море

Дождь 17 сентября в 09:43
Шоу-бизнес

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Финансы

ФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru вчера в 14:18
Экономика

ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России

Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.
Коммерсантъ 07:00
Экономика

Россия спрячет британцев от их налоговой службы

Великобритания с 2020 года не сможет в автоматическом режиме получать информацию о счетах своих подданных в российских банках, управляющих компаниях, брокерах и депозитариях.
Lenta.ru 12:30
Гаджеты

Huawei представил флагман без приложений Google

Коммерсантъ 13:21
Армия и оружие

Небензя опроверг проведение масштабных военных операций в Идлибе

Никаких масштабных военных операций в Идлибе не велось и не ведется, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
РИА Новости 12:23
Политика

Захарова вспомнила о граблях после призыва посла Украины развалить РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развалить Россию».
Известия 11:22
Музыка

Пугачева подвергла критике Собчак

Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor вчера в 23:17
Общество

Студента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу

RT на русском 13:31
Экономика

В Мурманской области начали строить ветропарк

В конце 2021 года в Мурманской области появится ветроэлектростанция мощностью 201 МВт.
REGNUM 12:56
Происшествия

Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
Происшествия

СМИ сообщили об уничтожении беспилотника над пригородом Дамаска

РИА Новости 13:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное