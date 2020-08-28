Космос
ТАССВ Роскосмосе зафиксировали 80 сближений астероидов с Землей в августе
Астероиды из группы Аполлонов в августе 80 раз сближались с Землей. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в Роскосмосе.
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Потенциально опасный астероид летит к Земле: 1 сентября 2020 года Апполон 2011 ES4 достигнет планеты, сообщает NASA
Курьер. Среда. Бердск27 августа в 21:10
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первые пять дней сентября в центре европейской части России будут аномально тёплыми.
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Головин получил травму в матче чемпионата Франции с «Мецем»
Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин получил повреждение в гостевом матче второго тура чемпионата Франции с "Мецем", сообщается в микроблоге монегасков в Twitter.
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Житель Екатеринбурга обитал около года в квартире, где лежало тело умершей матери.
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Умер американский киноактер Чедвик Боузман
Как сообщает ToDay News Ufa, ушел из жизни актер Чедвик Боузман. Он является исполнителем роли Черной Пантеры в фильмах Marvel.
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Страны Европы и США сделали совместное заявление по Белоруссии
Пресс-служба внешнеполитического ведомства Великобритании опубликовало совместное с ЕС, Швейцарией и Соединенными Штатами заявление о происходящем в Белоруссии.
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«Хаббл» составляет карту гигантского гало вокруг галактики Андромеда
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