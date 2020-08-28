Астероиды из группы Аполлонов в августе 80 раз сближались с Землей. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в Роскосмосе.

В Роскосмосе зафиксировали 80 сближений астероидов с Землей в августе

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