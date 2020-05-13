Общество
РИА Новости«Роскосмос» заключил контракт на полет астронавта НАСА на МКС
Роскосмос подтвердил подписание с НАСА контракта на полет одного астронавта на российском космическом корабле "Союз", но сумму раскрывать не стал. Ранее представитель НАСА Стефани Ширхольц сообщила РИА Новости, что за доставку и возвращение астронавта США заплатят РФ более 90 миллионов долларов.
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Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
Путешествия
В Турции ввели тестирование на коронавирус при въезде в страну
Власти Турции решили ввести с июня тестирование на коронавирус в аэропортах и пограничных КПП для всех въезжающих в страну, заявил министр культуры и туризма Нури Мехмет Эрсой изданию Hurriyet.
Взгляд.ру 09:26
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 18:13
Общество
25 случаев коронавируса подтвердились в Иркутской области за сутки
В Иркутской области за сутки подтвердились 25 случаев коронавируса.
ТРК Братск 09 мая в 23:42
Общество
В Свердловской области выявили 211 новых случаев коронавируса
В Свердловской области за последние сутки зафиксировано ещё 211 заболевших коронавирусом. Общее число заражённых составило 2163 человека.
Областная газета 03:35
Общество
Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей
Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 09:38
Транспорт
Российские авиакомпании в апреле сократили перевозки на 91,8%
В целом же рынок авиаперевозок в апреле сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров.
ТАСС 11:03
Общество
В Кижингинском районе Бурятии оставили жесткий режим ограничений
Глава республики Алексей Цыденов подписал Указ о смягчении режима ограничительных мероприятий, однако для района, где продолжается регистрироваться самое высокое число новых случаев коронавируса, будет действовать жесткий режим ограничений.
Байкал Медиа Консалтинг 22:25
Технологии
Microsoft и Intel превратят вирусы в картинки
В рамках проекта STAMINA (STAtic Malware-as-Image Network Analysis) партнеры создают систему, которая преобразует вирусы в черно-белые картинки, а потом изучает их.
Вести.Ru 12:38
Космос
Россию назвали главным источником космического мусора
Shraibikus News 10 мая в 00:39
Футбол
Заразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал о своем самочувствии
Владелец «Спартака» Леонид Федун, который попал в больницу с заражением коронавирусом, рассказал о своем состоянии.
Vprognoze.ru 13:28
Общество
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.
RT на русском 09:24
Происшествия
Губернатор Петербурга назвал предварительную причину пожара в больнице
News.ru 11:04
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
Общество
Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса
"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru 18:31
Происшествия
В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский
Российская газета 08:57
Наука
Люди без половины мозга могут адаптироваться к сложным условиям
Исследование показало, что основные мозговые центры, отвечающие за зрение, речь, а также другие важнейшие функции, у людей работали без половины мозга на удивление хорошо.
Новый День 19:15
Происшествия
США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 20:14
Политика
В Сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за COVID-19
Сенатор США Линдси Грэм сообщил во вторник, что внес законопроект о санкциях против КНР за распространение коронавируса COVID-19.
РИА Новости 16:57
Экономика
Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ 08:25
Энергетика
Число буровых в США падает до исторического минимума
Рекордного минимума достигнет на этой неделе в США количество нефтяных и газовых буровых установок, поскольку энергетическая отрасль сокращает объемы производства и расходы на фоне рухнувшего спроса на нефть, сообщает Reuters.
OilCapital.ru 05:35
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии
Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости 18:27
Авто
Редчайший Mercedes-Benz E 60 AMG продают по стоимости нового «Майбаха»
Седан Mercedes-Benz E 60 AMG является оригинальной и очень редкой модернизацией легендарного «Волчка» 500 E. Рабочий объём агрегата увеличили с 5,0 до 6,0 литров, производительность выросла до 381 л.с. и 580 Нм.
CarsWeek.ru 11:22
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ 13:21
Шоу-бизнес
Танцующий миллионер Джанлука Вакк скоро впервые станет папой
Миллионер Джанлука Вакк, которому уже за пятьдесят, не перестает удивлять публику.
Татарстан Сегодня вчера в 02:39
Шоу-бизнес
Наталья Еприкян сообщила о пополнении в семье
RuNews24.ru 14:18
Общество
Президент назначил дополнительные выплаты семьям с детьми
С 1 июня 2020 года все семьи с детьми от 3 до 15 лет включительно получат единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей.
Взгляд-инфо вчера в 09:53
Общество
В США дали новый прогноз по числу жертв коронавируса
Егор Алеев / ТАСС В США к началу августа число жертв коронавируса достигнет 147 тысяч человек.
РЕН ТВ 18:58
Авто
Компания Toyota представит два новых гибрида 18 мая
В модельном ряду компании Toyota появятся два новых гибрида. Пока о них известно только то, что представят их 18 мая 2020 года.
За рулем Кубань 03:20