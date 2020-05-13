Роскосмос подтвердил подписание с НАСА контракта на полет одного астронавта на российском космическом корабле "Союз", но сумму раскрывать не стал. Ранее представитель НАСА Стефани Ширхольц сообщила РИА Новости, что за доставку и возвращение астронавта США заплатят РФ более 90 миллионов долларов.

«Роскосмос» заключил контракт на полет астронавта НАСА на МКС

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