Общество

РИА НовостиРИА Новости«Роскосмос» заключил контракт на полет астронавта НАСА на МКС

Роскосмос подтвердил подписание с НАСА контракта на полет одного астронавта на российском космическом корабле "Союз", но сумму раскрывать не стал. Ранее представитель НАСА Стефани Ширхольц сообщила РИА Новости, что за доставку и возвращение астронавта США заплатят РФ более 90 миллионов долларов.
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NASA договорилось с «Роскосмосом» о доставке американского астронавта на МКС на корабле «Союз»

Эхо Москвы20:07

«Роскосмос» и NASA договорились о доставке астронавта США на МКС

Известия17:53

NASA договорилось купить одно место на октябрьском полете «Союза» к МКС

Интерфакс13:17

Роскосмос подтвердил подписание контракта на доставку астронавта NASA на корабле «Союз»

ТАСС16:02

В NASA рассказали об «обмене» услугами с Роскосмосом

РЕН ТВ15:31

«Роскосмос» заключил контракт на полет астронавта НАСА на МКС

РИА Новости16:03

За доставку астронавта на МКС NASA заплатит «Роскосмосу» более 90 млн долларов

Говорит Москва16:50
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Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 22:33, Ашберн
Общество

Московское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
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Путешествия

В Турции ввели тестирование на коронавирус при въезде в страну

Власти Турции решили ввести с июня тестирование на коронавирус в аэропортах и пограничных КПП для всех въезжающих в страну, заявил министр культуры и туризма Нури Мехмет Эрсой изданию Hurriyet.
Взгляд.ру 09:26
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Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 18:13
833
Общество

25 случаев коронавируса подтвердились в Иркутской области за сутки

В Иркутской области за сутки подтвердились 25 случаев коронавируса.
ТРК Братск 09 мая в 23:42
Общество

В Свердловской области выявили 211 новых случаев коронавируса

В Свердловской области за последние сутки зафиксировано ещё 211 заболевших коронавирусом. Общее число заражённых составило 2163 человека.
Областная газета 03:35
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Общество

Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей

Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 09:38
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Транспорт

Российские авиакомпании в апреле сократили перевозки на 91,8%

В целом же рынок авиаперевозок в апреле сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров.
ТАСС 11:03
Общество

В Кижингинском районе Бурятии оставили жесткий режим ограничений

Глава республики Алексей Цыденов подписал Указ о смягчении режима ограничительных мероприятий, однако для района, где продолжается регистрироваться самое высокое число новых случаев коронавируса, будет действовать жесткий режим ограничений.
Байкал Медиа Консалтинг 22:25
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Технологии

Microsoft и Intel превратят вирусы в картинки

В рамках проекта STAMINA (STAtic Malware-as-Image Network Analysis) партнеры создают систему, которая преобразует вирусы в черно-белые картинки, а потом изучает их.
Вести.Ru 12:38
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Космос

Россию назвали главным источником космического мусора

Shraibikus News 10 мая в 00:39
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Футбол

Заразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал о своем самочувствии

Владелец «Спартака» Леонид Федун, который попал в больницу с заражением коронавирусом, рассказал о своем состоянии.
Vprognoze.ru 13:28
8
Общество

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся напряжённой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.
RT на русском 09:24
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Происшествия

Губернатор Петербурга назвал предварительную причину пожара в больнице

News.ru 11:04
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Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
2,3K
Общество

Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса

"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru 18:31
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Происшествия

В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский

Российская газета 08:57
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Наука

Люди без половины мозга могут адаптироваться к сложным условиям

Исследование показало, что основные мозговые центры, отвечающие за зрение, речь, а также другие важнейшие функции, у людей работали без половины мозга на удивление хорошо.
Новый День 19:15
Происшествия

США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах

США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 20:14
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Политика

В Сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за COVID-19

Сенатор США Линдси Грэм сообщил во вторник, что внес законопроект о санкциях против КНР за распространение коронавируса COVID-19.
РИА Новости 16:57
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Экономика

Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ 08:25
7
Энергетика

Число буровых в США падает до исторического минимума

Рекордного минимума достигнет на этой неделе в США количество нефтяных и газовых буровых установок, поскольку энергетическая отрасль сокращает объемы производства и расходы на фоне рухнувшего спроса на нефть, сообщает Reuters.
OilCapital.ru 05:35
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии

Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости 18:27
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Авто

Редчайший Mercedes-Benz E 60 AMG продают по стоимости нового «Майбаха»

Седан Mercedes-Benz E 60 AMG является оригинальной и очень редкой модернизацией легендарного «Волчка» 500 E. Рабочий объём агрегата увеличили с 5,0 до 6,0 литров, производительность выросла до 381 л.с. и 580 Нм.
CarsWeek.ru 11:22
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Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
719
Общество

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Коммерсантъ 13:21
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Шоу-бизнес

Танцующий миллионер Джанлука Вакк скоро впервые станет папой

Миллионер Джанлука Вакк, которому уже за пятьдесят, не перестает удивлять публику.
Татарстан Сегодня вчера в 02:39
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Шоу-бизнес

Наталья Еприкян сообщила о пополнении в семье

RuNews24.ru 14:18
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Общество

Президент назначил дополнительные выплаты семьям с детьми

С 1 июня 2020 года все семьи с детьми от 3 до 15 лет включительно получат единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей.
Взгляд-инфо вчера в 09:53
Общество

В США дали новый прогноз по числу жертв коронавируса

Егор Алеев / ТАСС В США к началу августа число жертв коронавируса достигнет 147 тысяч человек.
РЕН ТВ 18:58
Авто

Компания Toyota представит два новых гибрида 18 мая

В модельном ряду компании Toyota появятся два новых гибрида. Пока о них известно только то, что представят их 18 мая 2020 года.
За рулем Кубань 03:20
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