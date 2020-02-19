Общество

ВедомостиВедомости«Роскосмос» заменит экипаж новой экспедиции к МКС

«Роскосмос» заменит экипаж новой экспедиции к МКС, рассказал исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин исключены из экипажа корабля «Союз МС-16» по медицинским показаниям.
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«Роскосмос» решил заменить российскую часть экипажа следующей экспедиции к МКС

Эхо Москвы20:07

Космонавта Тихонова отстранили от полета на МКС из-за больного глаза

Московский Комсомолец13:24

Роскосмос заменит экипаж «Союза МС-16» на дублеров

Газета.Ru12:59

Основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить

ТАСС10:44

«Роскосмос» поменял двух участников полета на МКС

РБК10:32

На корабле «Союз МС-16» произошла замена российского экипажа

Известия10:58

Запуск «Союза МС-16» к МКС не перенесут из-за замены экипажа

РИА Новости10:56
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В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая

Двух приамурских водителей, перевозивших грузы из Китая по временному транспортному коридору, госпитализировали в Благовещенске с повышенной температурой и признаками респираторной инфекции, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Амурской области.
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Не менее восьми человек погибли, еще пятеро пострадали при стрельбе в немецком городе Ханау (земля Гессен) с населением около 100 тыс. человек, сообщает Bild.
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В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
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Турецкая армия начала отвод своих войск, дислоцированных в районе сирийского приграничного населённого пункта Телль-Тамер.
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Шипенко объяснил успех фильма «Холоп»

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Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.
РИА Новости 17:28
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Свечников повторил рекорд «Каролины» 37-летней давности

Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников повторил рекорд команды 37-летней давности, сообщает "Чемпионат.com".
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Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка.
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Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе

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Голландская прокуратура не комментирует утечку документов по MH17

Голландская прокуратура не комментирует утечку документов, касающихся расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС вчера в 05:39
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В Гааге обязали Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

В соответствии с новым решением, Россия вновь обязана выплатить 50 миллиардов долларов экс-учредителям ЮКОСа.
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Якубович предложил начислять главе Минтруда минимальную пенсию

"Если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально", - сказал Якубович.
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Океанские суда смогут использовать аммиак в качестве топлива

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КамАЗ показал беспилотный грузовик без кабины

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ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» в товарищеском матче

Встреча, которая состоялась в испанской Картахене, завершилась со счетом 2:0 в пользу московского ЦСКА.
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Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
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Похоже, Mount & Blade II появится в раннем доступе 31 марта

Создатели Mount & Blade II: Bannerlord из TaleWorlds, похоже, на правах эксклюзива рассказали журналистам PC Gamer дату выхода проекта в ранний доступ — 31 марта.
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Французский футболист отстранен на 5 лет за укус соперника ниже пояса

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Россия временно запретила въезд граждан Китая

Россия с 20 февраля закрывает въезд для граждан Китайской народной республики (КНР).
Газета.Ru вчера в 14:37
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Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил, что боевики в Сирии используют оружие, которое передают им США, против турецких военнослужащих.
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Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре

По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.
Известия 10:59
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Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым

Газета.Ru вчера в 22:49
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