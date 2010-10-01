Испытания двух новых ракет запланированы Роскосмосом в этом году. Об этом на своей странице в Twitter сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Роскосмос запланировал в 2020 году испытание двух новых ракет

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