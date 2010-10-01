Космос

МИР 24МИР 24Роскосмос запланировал в 2020 году испытание двух новых ракет

Испытания двух новых ракет запланированы Роскосмосом в этом году. Об этом на своей странице в Twitter сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
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В «Роскосмосе» заявили об испытаниях двух новых ракет в 2020 году

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«Будет интересно»: анонсированы испытания «Роскосмоса»

Вести.Ru05:56

«Роскосмос» сообщил об испытании двух новых ракет в этом году

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«Роскосмос» намерен провести испытания двух новых ракет в 2020 году

RT на русском05:26

Роскосмос анонсировал испытания двух новых ракет в 2020 году

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Роскосмос планирует провести испытания двух новых ракет в 2020 году

ТАСС05:07

«Роскосмос» планирует испытать две новые ракеты и возобновить лунную программу

Коммерсантъ05:51
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