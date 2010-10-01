Испытания двух новых ракет запланированы Роскосмосом в этом году. Об этом на своей странице в Twitter сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Роскосмос запланировал в 2020 году испытание двух новых ракет

Общество Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1». 140

Общество В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко. 4

Хоккей Хоккеист Алексей Терещенко раскритиковал новый потолок зарплат в КХЛ Хоккеист и заслуженный мастер спорта 39-летний Алексей Терещенко, пять раз становившийся чемпионом России, жестко раскритиковал введение нового порога заработных плат в КХЛ. 2

Политика Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск припомнил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). 6,3K

Здоровье Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,6K

Шоу-бизнес Настасья Шубская показала фото сразу после родов Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года. 3

Экономика С чем связан интерес Китая к сланцевым компаниям США Чем вызван интерес Китая к американским сланцевикам — в материале RT.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2020 года С наступлением первого летнего месяца в жизни россиян появилось множество изменений.

Политика Западные СМИ негодуют из-за сокращения Россией экспорта товаров в ЕС Наибольший негативный отзыв от западных СМИ вызвала подписанная президентом РФ Владимиром Путиным Доктрина продовольственной безопасности России, целью которой является обеспечение граждан страны продуктами питания. 1

Экономика Oxford Economics: рынок акций США переоценен со всех точек зрения Рынок акций США переоценен на 16%, поэтому короткая позиция по индексу S&P 500 выглядит все более привлекательной, пишет стратег Oxford Economics Дэниэл Гросвенор.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне Среднемесячная температура на большинстве территории России будет около нормы в июне, "очагами тепла" станут Западная Сибирь, северная половина Красноярского края и Чукотка. 7

Происшествия Toyota перевернулась в Холмском районе ДТП произошло недалеко от Бамбучков в Холмском районе сегодня, 1 июня.

Финансы Эксперт сделал прогноз курса доллара на июнь Ориентиром курса доллара к рублю на июнь является отметка 68, сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер. 66

Наука Ученые раскрыли особенности камуфляжа стеклянной лягушки Особенности кожного покрова стеклянных лягушек делают их способными сливаться с окружающей средой, об этом 26 мая было опубликовано исследование в научном издании PNAS. 9

Политика В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7 Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию. 217

Происшествия В Вашингтоне вводится комендантский час из-за беспорядков В столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне вводится комендантский час в связи с распространением беспорядков, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда.

Гаджеты AMD перенесла выпуск Zen 3 на 2021 год Специалисты отметили, что у компании нет срочной необходимости переходить на системы Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3. Однако AMD торопится с выпуском из-за того, что хочет получить серьезное преимущество перед конкурентом Intel. 23