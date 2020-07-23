Космос
Mockva.ru«Прогресс МС-15» установил мировой рекорд скорости полета к МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-15», запущенный ранее к МКС с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а», установил новый рекорд скорости полета.
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Наука
В СПбГУ открыли три новых минерала на Камчатке
МедиаПоток вчера в 01:30
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Здоровье
В республике Алтай отменен запрет на плановую медицинскую помощь
Глава алтайского Роспотребнадзора Леонид Щучинов снял ограничения на оказание плановой медицинской помощи в республике.
ПолитСиб.Ру 02:59
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Политика
РБК сообщил об уходе Карелина из Госдумы и пяти сенаторов из Совфеда
Трехкратный олимпийский чемпион по классической борьбе Александр Карелин покинет Госдуму после единого дня голосования в сентябре, сообщает РБК.
Daily Storm вчера в 02:45
Космос
Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды
Российская газета вчера в 04:40
Путешествия
Российские туроператоры запустили продажу туров в Турцию
Экспресс газета 10:36
Происшествия
На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости 12:53
Футбол
«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
"Ривер Плейт" не принял первое предложение ЦСКА о покупке хавбека Хорхе Карраскаля.
Vprognoze.ru 22:07
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пошутила над разделом имущества с Харламовым
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гарик Харламов является инициатором развода с Асмус.
Gazeta.SPb вчера в 19:20
Политика
Путин поручил к осени создать в Алтайском крае новый национальный парк
«Правительству Российской Федерации подготовить при участии правительства Алтайского края и издать нормативный правовой акт, предусматривающий создание на территории Алтайского края национального парка „Салаир“», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Алтапресс 11:00
Политика
Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Власти США скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который применяется для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ 21:30
Общество
Матвиенко: ущерб за аварию может быть взыскан с акционеров «Норникеля»
«Правительство сделает все для того, чтобы эта сумма ущерба, компенсация вреда не нанесла второго вреда региональным и муниципальным бюджетам, чтобы ущерб был погашен — пусть определит правительство — за личный счет акционеров либо за счет других источников, но не за счет налога на прибыль, который идет в региональные бюджеты», — заявила Матвиенко.
REGNUM 04:40
Кино
Опубликован тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты»
Релиз супергеройской картины несколько раз переносили и сейчас он намечен на 27 августа.
Evo-rus.com 06:22
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Автоспорт
«Формула-1» отменила гонки в Бразилии, США, Мексике и Канаде
Руководство чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1» отменило гонки в Бразилии, США, Мексике и Канаде из-за пандемии, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу «Формулы-1».
Аргументы и Факты 14:55
Политика
Российские пранкеры позвонили Монике Левински от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили от имени экоактивистки Греты Тунберг с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински, известной романом с экс-президентом США Биллом Клинтоном.
Известия 16:06
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Общество
Посольство России опубликовало рекомендации для въезжающих в Турцию
Посольство Российской Федерации в Анкаре опубликовало в Facebook список рекомендаций для въезжающих в Турцию российских туристов.
Городовой 14:21
Шоу-бизнес
Отец Маликовой поставил на место Соседова после критики его дочери
Отец звезды Юрий Маликов не смог понять, чем вызваны нападки Соседова на его дочь, однако разбираться не планирует.
Слово и Дело вчера в 11:13
Здоровье
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями.
Evo-rus.com 22 июля в 23:55
Авто
Завод полного цикла в Калининграде начнет выпуск BMW в 2021 году
Автотор готовится расширить свои производственные площади: к уже действующим корпусам в поселке имени А. Космодемьянского недалеко от Калининграда должен добавится еще один, для производства автомобилей BMW по полному циклу.
За рулем 12:35
Политика
В Россию уехал не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало
Валерий Цепкало рассказал в эфире телеканала «Дождь» о том, почему не стал участвовать в президентской гонке и до регистрации покинул Белоруссию вместе с двумя детьми.
Live24 07:16
Наука
Препарат от сердечного приступа разработали австралийские ученые
Ученые из Университета Монаша (Австралия) создали препарат, способный предотвратить сердечный приступ.
Live24 14:30
Общество
Врачи из Москвы прилетят в Хабаровск для борьбы с коронавирусом
Бригада медиков из Москвы прилетит в Хабаровск в субботу, 25 июля, для помощи в борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru 21:08
Общество
В Хабаровске полиция пришла в гостиницу к членам «Открытой России»
Сотрудники полиции Хабаровска пришли к членам «Открытой России», остановившимся в гостинице, сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
Коммерсантъ 19:55
Общество
Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 14:39
Политика
Памфилова заявила, что первый опрос ЦИК был удален по ошибке
Ранее радиостанция «Говорит Москва» писала, что Памфилова назвала данный опрос «глупостью» и поручила его удалить из всех соцсетей.
Росбалт вчера в 13:11
Энергетика
В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России
В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском 12:45