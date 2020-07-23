Грузовой корабль «Прогресс МС-15», запущенный ранее к МКС с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а», установил новый рекорд скорости полета.

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Здоровье В республике Алтай отменен запрет на плановую медицинскую помощь Глава алтайского Роспотребнадзора Леонид Щучинов снял ограничения на оказание плановой медицинской помощи в республике.

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Общество Матвиенко: ущерб за аварию может быть взыскан с акционеров «Норникеля» «Правительство сделает все для того, чтобы эта сумма ущерба, компенсация вреда не нанесла второго вреда региональным и муниципальным бюджетам, чтобы ущерб был погашен — пусть определит правительство — за личный счет акционеров либо за счет других источников, но не за счет налога на прибыль, который идет в региональные бюджеты», — заявила Матвиенко. 31

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Общество Посольство России опубликовало рекомендации для въезжающих в Турцию Посольство Российской Федерации в Анкаре опубликовало в Facebook список рекомендаций для въезжающих в Турцию российских туристов. 2

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Общество Врачи из Москвы прилетят в Хабаровск для борьбы с коронавирусом Бригада медиков из Москвы прилетит в Хабаровск в субботу, 25 июля, для помощи в борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. 8

Общество Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». 1K