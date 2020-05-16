Политика

РБКРБК«Роскосмос» заявил о готовности к переговорам с NASA по освоению Луны

Совместный проект «Роскосмоса» и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по освоению Луны мог бы стать важным фактором для взаимодействия Москвы и Вашингтона.
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«Роскосмос» заявил о готовности к переговорам с NASA по освоению Луны

РБК06:24

Роскосмос пригласил руководство NASA в Россию для обсуждения проектов

Газета.Ru05:02

NASA отозвало приглашение делегации из России под давлением сенаторов

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Сенаторы заставили НАСА отказаться от контактов с Роскосмосом

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Роскосмос пригласил руководство NASA в Россию для обсуждения проектов

ТАСС04:01

Роскосмос пригласил руководство американского Национального управления по аэронавтики в РФ для обсуждения проектов

Эхо Москвы04:35

В Роскосмосе заявили о готовности к переговорам с США по освоению Луны

РИА Новости03:52
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В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая

REGNUM 14 мая в 15:06
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Общество

В мэрии Москвы объяснили формирование цен на маски

Маски, которые производит Москва по себестоимости 7 рублей, уходят врачам и коммунальщикам, остальные маски закупаются, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель столичного департамента торговли Алексей Немерюк.
Интерфакс 07:28
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Названо самое опасное осложнение коронавируса

Самым опасным осложнением, которое может спровоцировать коронавирус, Зайцев назвал полиорганную недостаточность.
РИА Новости 04:30
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Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
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Политика

Украина расширила санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
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Общество

Волгоградским пенсионерам бесплатно раздают маски и перчатки

Вечерний Волгоград вчера в 09:40
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Здоровье

Врачи скорой помощи Армавира записали видеообращение о невыплатах

Врачи скорой помощи из Армавира пожаловались, что не получили положенных надбавок за работу с коронавирусными больными.
Московский Комсомолец 07:21
Происшествия

В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом

В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:01
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Спорт

Врач ПБК ЦСКА Абжелилов скончался от коронавируса

RT на русском 07:02
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Здоровье

Пульмонолог показал лёгкие погибшей от коронавируса забайкалки

Главный пульмонолог Забайкальского края Сергей Лукьянов показал лёгкие умершей от коронавирусной инфекции женщины, а также рассказал, как протекала болезнь.
Московский Комсомолец Чита 06:38
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Здоровье

За сутки 107 человек в Саратовской области заболели коронавирусом

Всего в Саратовской области у 1633 человек подтвержден коронавирус, из них 386 человек выздоровели, в том числе 27 за сутки, 7 — скончались.
Kursk.com 03:46
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Происшествия

В Перми еще в двух больницах закрыли отделения на карантин

В краевом центре в двух больницах закрыли на карантин отделения из-за коронавируса.
ВЕТТА 00:35
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Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM вчера в 01:21
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Общество

В Екатеринбурге у 24 работников склада подтвердился коронавирус

В Екатеринбурге на складе одного из алкомаркетов обнаружили вспышку коронавируса.
Уральский меридиан 04:58
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Общество

Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года, а внутренние перевозки могут начнут постепенно восстанавливаться уже в середине июня.
ТАСС 06:56
Культура

Скончался актер Анатолий Екадомов

Заслуженный работник культуры РФ Анатолий Екадомов скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Союз театральных деятелей РФ.
РЕН ТВ вчера в 12:02
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Происшествия

В Ростовской области скончались три пациента с коронавирусом

Российская газета 05:27
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
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Общество

Глава Кубани подписал распоряжение о смягчении карантина

Вениамин Кондратьев распорядился готовить регион к постепенному выходу из режима карантина, однако это станет возможным, если эпидемиологическая обстановка в крае не ухудшится.
Sochi.com вчера в 05:57
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Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
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Происшествия

СК проверяет сообщения о невыплатах компенсаций врачам в Новосибирске

В Новосибирской области следователи проверяют сообщения о том, что сотрудники скорой в Новосибирске и Искитиме не получают надбавки, положенные им за работу.
РЕН ТВ 02:47
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Происшествия

В Петербурге хулигана из метро отправили под домашний арест

Напомним, по версии следствия, утром 14 мая в вестибюле станции метро «Нарвская» ранее судимый Марат Мамедов, 1985 года рождения, в ответ на замечание контролёра о нарушении противоэпидемических требований мероприятий и предложение надеть защитную маску ударил сотрудника метрополитена рукой в лицо.
REGNUM вчера в 16:18
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Футбол

Чемпионат России возобновится 21 июня

Российские клубы стали возобновлять тренировки.
Soccer.ru вчера в 06:41
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Музыка

Двухчасовое шоу с участниками «Евровидения» покажут 46 стран

Интерфакс вчера в 17:14
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Здоровье

Врач: пациентам с тяжёлой формой коронавируса потребуется реабилитация

Сергей Авдеев – главный пульмонолог Минздрава РФ – заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета – считает, что пациентам с тяжёлой формой коронавируса после выздоровления потребуется медицинская реабилитация.
Свободная Пресса 05:50
Общество

В России за сутки коронавирусом заразились 9,2 тыс. человек. Это минимум с 1 мая

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 200, что стало самым низким показателем с 1 мая.
ТАСС 03:36
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Здоровье

На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 05:40
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Происшествия

Труп девочки и женщины нашли у дома на Верности

Московский Комсомолец 06:43
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Общество

За сутки в Тульской области выявили еще 105 случаев коронавируса

За последние сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в Тульской области увеличилось на 105 человек.
Тульская пресса вчера в 03:39
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Происшествия

СКР установил приславших фото нацистов на сайт «Бессмертного полка»

News.ru вчера в 10:19
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