Совместный проект «Роскосмоса» и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по освоению Луны мог бы стать важным фактором для взаимодействия Москвы и Вашингтона.

«Роскосмос» заявил о готовности к переговорам с NASA по освоению Луны

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