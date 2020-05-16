Политика
РБК«Роскосмос» заявил о готовности к переговорам с NASA по освоению Луны
Совместный проект «Роскосмоса» и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по освоению Луны мог бы стать важным фактором для взаимодействия Москвы и Вашингтона.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 07:33, Ашберн
Общество
В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая
REGNUM 14 мая в 15:06
Общество
В мэрии Москвы объяснили формирование цен на маски
Маски, которые производит Москва по себестоимости 7 рублей, уходят врачам и коммунальщикам, остальные маски закупаются, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель столичного департамента торговли Алексей Немерюк.
Интерфакс 07:28
Здоровье
Названо самое опасное осложнение коронавируса
Самым опасным осложнением, которое может спровоцировать коронавирус, Зайцев назвал полиорганную недостаточность.
РИА Новости 04:30
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
Политика
Украина расширила санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
Общество
Волгоградским пенсионерам бесплатно раздают маски и перчатки
Вечерний Волгоград вчера в 09:40
Здоровье
Врачи скорой помощи Армавира записали видеообращение о невыплатах
Врачи скорой помощи из Армавира пожаловались, что не получили положенных надбавок за работу с коронавирусными больными.
Московский Комсомолец 07:21
Происшествия
В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом
В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:01
Спорт
Врач ПБК ЦСКА Абжелилов скончался от коронавируса
RT на русском 07:02
Здоровье
Пульмонолог показал лёгкие погибшей от коронавируса забайкалки
Главный пульмонолог Забайкальского края Сергей Лукьянов показал лёгкие умершей от коронавирусной инфекции женщины, а также рассказал, как протекала болезнь.
Московский Комсомолец Чита 06:38
Здоровье
За сутки 107 человек в Саратовской области заболели коронавирусом
Всего в Саратовской области у 1633 человек подтвержден коронавирус, из них 386 человек выздоровели, в том числе 27 за сутки, 7 — скончались.
Kursk.com 03:46
Происшествия
В Перми еще в двух больницах закрыли отделения на карантин
В краевом центре в двух больницах закрыли на карантин отделения из-за коронавируса.
ВЕТТА 00:35
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM вчера в 01:21
Общество
В Екатеринбурге у 24 работников склада подтвердился коронавирус
В Екатеринбурге на складе одного из алкомаркетов обнаружили вспышку коронавируса.
Уральский меридиан 04:58
Общество
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года, а внутренние перевозки могут начнут постепенно восстанавливаться уже в середине июня.
ТАСС 06:56
Культура
Скончался актер Анатолий Екадомов
Заслуженный работник культуры РФ Анатолий Екадомов скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Союз театральных деятелей РФ.
РЕН ТВ вчера в 12:02
Происшествия
В Ростовской области скончались три пациента с коронавирусом
Российская газета 05:27
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
Глава Кубани подписал распоряжение о смягчении карантина
Вениамин Кондратьев распорядился готовить регион к постепенному выходу из режима карантина, однако это станет возможным, если эпидемиологическая обстановка в крае не ухудшится.
Sochi.com вчера в 05:57
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Происшествия
СК проверяет сообщения о невыплатах компенсаций врачам в Новосибирске
В Новосибирской области следователи проверяют сообщения о том, что сотрудники скорой в Новосибирске и Искитиме не получают надбавки, положенные им за работу.
РЕН ТВ 02:47
Происшествия
В Петербурге хулигана из метро отправили под домашний арест
Напомним, по версии следствия, утром 14 мая в вестибюле станции метро «Нарвская» ранее судимый Марат Мамедов, 1985 года рождения, в ответ на замечание контролёра о нарушении противоэпидемических требований мероприятий и предложение надеть защитную маску ударил сотрудника метрополитена рукой в лицо.
REGNUM вчера в 16:18
Футбол
Чемпионат России возобновится 21 июня
Российские клубы стали возобновлять тренировки.
Soccer.ru вчера в 06:41
Музыка
Двухчасовое шоу с участниками «Евровидения» покажут 46 стран
Интерфакс вчера в 17:14
Здоровье
Врач: пациентам с тяжёлой формой коронавируса потребуется реабилитация
Сергей Авдеев – главный пульмонолог Минздрава РФ – заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета – считает, что пациентам с тяжёлой формой коронавируса после выздоровления потребуется медицинская реабилитация.
Свободная Пресса 05:50
Общество
В России за сутки коронавирусом заразились 9,2 тыс. человек. Это минимум с 1 мая
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 200, что стало самым низким показателем с 1 мая.
ТАСС 03:36
Здоровье
На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 05:40
Происшествия
Труп девочки и женщины нашли у дома на Верности
Московский Комсомолец 06:43
Общество
За сутки в Тульской области выявили еще 105 случаев коронавируса
За последние сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в Тульской области увеличилось на 105 человек.
Тульская пресса вчера в 03:39
Происшествия
СКР установил приславших фото нацистов на сайт «Бессмертного полка»
News.ru вчера в 10:19