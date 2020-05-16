Политика
РИА НовостиВ «Роскосмосе» назвали причину срыва переговоров с НАСА
НАСА отозвало приглашение для делегации "Роскосмоса" под давлением сенаторов, заявил заместитель генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
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Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 14 мая в 08:29
Здоровье
Пациентам с тяжелой формой COVID-19 может понадобиться реабилитация
Отмечается, что тем, кто долгое время провел в реанимации, подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких, также понадобится длительная и серьезная реабилитация.
Слово и Дело 10:18
Фигурное катание
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала об уходе из группы Этери Тутберидзе.
Bookmaker-ratings.ru 14 мая в 15:40
Армия и оружие
В Сирии ликвидировали очередного главаря террористов
Предполагаемый глава террористической группировки «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдулла Цумада ликвидирован в Сирии, 16 мая сообщает портал SouthFront.
ИА Красная Весна 16:29
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Общество
Эвакуация в «Мегах» на Парнасе и улице Дыбенко спровоцировала пробки
На КАД Петербурга и подъездах к торгово-развлекательным центрам «Мега» — на Парнасе и улице Дыбенко — сразу после эвакуации, которая в обоих ТРЦ была проведена 16 мая, образовались мертвые пробки.
Мойка78 08:23
Здоровье
Врач рассказал, как вылечился от коронавируса при помощи плазмы
Первым "коронавирусным" пациентом, кому перелили плазму донора, переболевшего COVID-19, стал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии городской больницы №40 Дмитрий Ильин.
Piter.tv 15:35
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews вчера в 04:41
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
Армия и оружие
«Князь Владимир» приступил к подводным испытаниям в Белом море
Новый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» приступил к подводной части испытаний в Белом море.
Би-порт 06:40
Гаджеты
Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за Area F2
Вчера, 15 мая, компания Ubisoft подала в суд как на Alibaba Group Holding, так и на Apple и Google, в чьих игровых магазинах распространяется Area F2.
Игромания.ру 10:47
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Футбол
«Севилья» интересуется полузащитниками «Леванте» и «Ниццы»
Клуб составил шорт-лист из четырех футболистов, которые могут заменить полузащитника. Об этом сообщает издание Estadio Deportivo.
Матч ТВ 16:13
Политика
На Украине Зеленского призвали объяснить санкции против МГУ и Эрмитажа
Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала президента страны Владимира Зеленского объяснить, на каком основании введены санкции против ряда российских культурных и образовательных учреждений.
Известия 15:54
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Газета.Ru 16:02
Общество
Мозаику со Сталиным из храма ВС РФ перенесут в музей
Русская православная церковь (РПЦ) перенесет мозаику с изображением Иосифа Сталина из храма Вооруженных сил РФ, заявил глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.
Daily Storm 05:37
Культура
Настя Ивлеева поддержит свою популярность в «Вечернем Урганте»
Большой пятничный выпуск программы "Вечерний Ургант" выйдет в эфир Первого канала 15 мая 2020 года.
ИА InterMedia вчера в 11:35
Здоровье
Депутаты спрогнозировали сокращение числа курильщиков после пандемии
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова посчитала, что после пандемии коронавируса часть курильщиков откажется от своей привычки.
Газета.Ru 04:24
Общество
В Роспотребнадзоре назвали частый симптом коронавируса у детей
Коронавирус у детей протекает чаще всего в легкой форме с появлением невысокой температуры, першением в горле, а также потерей обоняния.
Pro Город Владимир 09:00
Общество
МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы
Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди.
BFM.ru 03:51
Гаджеты
AMD назвала возможный ассортимент Ryzen 4000 семейства Renoir
В интернете опубликовали информацию о намерении AMD выпустить настольные версии для мобильных процессоров из линейки Renoir.
Дни24 04:17
Путешествия
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь.
ГТРК Вятка 03:40
Общество
Минобрнауки отреагировало на сообщения о домогательствах в МГУ
Взгляд.ру вчера в 11:01
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
Наука
Употребление жирной пищи снижает способность концентрироваться
Употребление пищи с высоким содержанием насыщенных жиров мешает человеку сконцентрироваться.
Piter.tv 13:04
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия 16:23
Кино
Фильм «Новые мутанты» выйдет 28 августа
Студия Disney определилась с датой премьеры «Новых мутантов». Это будет 28 августа этого года.
Inc-news.ru 14 мая в 15:45
Общество
Италия с 3 июня отменит карантин для прибывающих из стран ЕС
Италия восстановит режим свободного передвижения со странами ЕС с 3 июня, подтвердил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
РИА Новости 15:10
Игры
Фанаты уверены, что Capcom готовит ремейк Resident Evil 4
Фанаты усмотрели в рассказанном разработчиками намек на скорый выход ремейка Resident Evil 4. Так как они уверены, что раньше о таких связях информации не было, а значит сюжетные линии Resident Evil 4 пересмотрены, чего не стали бы делать, если бы не хотели выпустить обновленную игру.
ИА Красная Весна 13:34