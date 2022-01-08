Причиной резкого роста цен на пиломатериалы - в том числе доски, брус и другие нужные в хозяйстве деревяшки в два раза по официальной статистике и в три - по ценникам на рынках - в Рослесхозе считают мировую пандемию коронавируса.
Как объяснил "РГ" глава ведомства Иван Советников, из-за невозможности путешествовать, ходить в рестораны и развлекаться другими привычными способами, многие люди решили направить сэкономленные деньги на строительство и ремонт.
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил найти способ потушить газовый кратер в пустыне Каракумы, известный среди иностранных туристов как "Врата ада", сообщило в пятницу Туркменское телевидение.