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ТАСС
ТАСС

«Ъ»: Росморпорт может получить часть ледоколов лишь к 2030 году

ФГУП "Росморпорт" должно получить к 2024 году только четыре ледокола, срок сдачи еще шести судов продлен до 2030 года.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Ледоколы выбились из графика

Как следует из обновленного паспорта проекта "Развитие морских портов", входящего в КПМИ (копия версии от 11 сентября есть у "Ъ"), срок сдачи еще шести судов продлен до 2030 года, а сама программа обновления ледокольного флота подорожала на 37%, до 72 млрд руб. Учитывая срыв сроков и нехватку финансирования, "Росморпорт" стремится прежде всего ускорить сдачу крупных линейных ледоколов.
Коммерсантъ18:54
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Экономика сегодня

Обвал нефтяного рынка изменил российскую ледокольную программу

Экономика сегодня05:32
Коммерсантъ

Ледоколы выбились из графика

Коммерсантъ18:54
Sudostroenie.info

Программа обновления ледокольного флота в рамках КПМИ может быть пересмотрена

Sudostroenie.info03:29
ФедералПресс

«КоммерсантЪ»: программу неатомных ледоколов собираются пересмотреть

ФедералПресс02:49
ТАСС

«Ъ»: Росморпорт может получить часть ледоколов лишь к 2030 году

ТАСС02:27
Будущее России. Национальные проекты

Строительство неатомных ледоколов вынесли на 2030 год

Будущее России. Национальные проекты03:40

Бари Алибасов передумал разводиться с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Пока Бари Алибасов-старший находился в клинике, его сын в своих интервью рассказывал, что семья Лидии Федосеевой-Шукшиной и она сама травят его отца, так как хотят присвоить его имущество.
Территория новостей01:41
44

«Роскомсвобода» требует запретить систему распознавания

Волонтер «Роскомсвободы» Анна Кузнецова 16 сентября подала в Тверской районный суд Москвы административный иск к департаменту информационных технологий (ДИТ) мэрии и ГУ МВД Москвы с требованием прекратить использование уличной системы распознавания лиц, а в будущем принять акт, который будет регламентировать работу подобных систем.
Коммерсантъ18:54
1

Медиков накажут за лечение холодной водой пациента с ожогами 70% тела

Комитет здравоохранения Курской области выявил нарушения при лечении пациента, госпитализированного в Суджанскую районную больницу с ожогами 70% поверхности тела, сообщила пресс-служба администрации области.
Интерфакс03:14
13

В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс23:02
19

Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости04:11
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В России предложили ответить США ядерным «паровозиком»

Одним из эффективных ответов на инициативу США, предполагающую замену американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) LGM-30G Minuteman III на более современные средства доставки ядерных боеголовок, стало бы создание Россией боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин», предлагает «Военно-промышленный курьер» в статье «Паровозик для Чикаго».
Lenta.ru04:15

Правительство продолжит поддерживать безработных в 2021 году

Правительство РФ в следующем году продолжит поддерживать безработных россиян, на это предусмотрены дополнительные ресурсы, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде на канале "Россия-24".
ТАСС04:45

Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, который одобрило правительство, предполагает оптимизацию на 10% всех "незащищенных" статей бюджетных расходов вместе с сокращением госпрограммы вооружений на 5%. Дополнительной мерой по уменьшению бюджетных расходов будет "пропуск" в 2021 году ежегодной индексации зарплат чиновников.
Газета.Ru02:45
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